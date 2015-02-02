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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 10:02 BJT

****《港报快速浏览》--2月2日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：民阵游行失人心，依法普选不可违--文汇报                      
 港报社评：左翼上台债务成悬念，希腊新政府牵动欧美--明报                
 港报社评：中央反腐新常态，中资股添风险--经济日报                      
 港报社评：游行激情退，政改面对现实选择--星岛日报                      
 港报社评：公屋流转极低，居屋应大增白表比例--信报                      
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：美元贵气没法挡--信报2月2日                              
 港报财经评论：契机在两会成渝可收集--经济日报1月31日                   
 
 -----------------------------------其他-----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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