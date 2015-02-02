《港报快速浏览》--2月2日报摘,社评及财经评论****

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌