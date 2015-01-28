韩股业绩：SK海力士第四季营业利润较上年同期增长逾一倍

路透首尔1月28日 - 韩国记忆体芯片生产商SK海力士 公布，2014年第四季营业利润较上年同期增长逾一倍，创下季度营业利润最高纪录，并且超过了市场预估，这得益于来自智能手机和数据服务器厂商的需求强劲。

SK海力士周三发布财报，第四季营业利润为1.7万亿韩元(15.7亿美元)，上年同期是7,850亿韩元，汤森路透I/B/E/S对37位分析师的调查预估均值为1.6万亿韩元。

SK海力士还公布，第四季营收为5.1万亿韩元，预估为4.9万亿韩元。第四季净利为1.6万亿韩元，预估为1.2万亿韩元。

SK海力士的2014年营收为17.1万亿韩元，高于2013年的14.2万亿韩元；2014年营业利润为5.1万亿韩元，2013年为3.4万亿韩元；2014年净利为4.2万亿韩元，2013年为2.9万亿韩元。（完）