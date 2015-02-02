港报财经评论：契机在两会成渝可收集--经济日报1月31日

契机在两会成渝可收集/林瑞芬 A股向下调整，上证本月报跌0.8%至3,210。港股估值相对便宜，压力较小，国指全月报跌2.2%至11,720。相反，恒指全月报升3.8%至24,507。微观中国内地股市之调整浪，集中金融股、内银股，工行昨报4.54人民币，测试60天平均线4.37人民币支持力，下周更为关键，若呈大反弹，启示此浪由金融股带动的调整近尾声，上证沽压更为减轻，轻装上阵，再冲高位可能很快。 上证之60天平均线中期支持位现近2,960，近心理大关3,000左右，乃是后市重要的支持监察重要位。证监愈是遏抑融资融券活动，愈可能引发投资者对股市的遐想，除非外围停止货币战，中国内地楼市大踏步又上升途，不然，投资者始终有投奔股海的慾望，愈遏抑日后愈爆发。总理李克强早前曾提到中国内地要建立多层次资本市场，前证监会主席周正庆昨提示，2015年监管部门要从推进股票发行注册制的改革、私募股权市场、金融衍生品及推进深港通四大方面进一步推动资管业发展。由此可见，多层次资本市场的蓝图，A股制度愈趋完善，产品丰富，对症下药，有望去除常受困政治市常态“股市一勒就死，一放就疯”。 A股机遇仍多于风险，整固后再升，只是时间问题而已！上证于去年7月升7.48%、8月升0.71%、9月升6.62%、10月升2.38%、11月升10.85%、12月升20.57%。今年1月暂终止升势，月报跌0.8%。惟本月上证上落为主，呈陀螺，区间波动，非以大跌修正，乃预示市底很强的健康整固势头。2月中国内地下旬因春节休市居多，股市在2月19至25日将休市，交易日都只有十五个，不排除续作区间上落为主，争取时间消化之前升浪。两会将于3月初举行，市场可能再以憧憬政策推出而重新推动股市升浪。A股被降温，港股之中也不乏估值偏低、息率又吸引的个股待大家发掘，其中，公路股是不错的可守可攻选择。早前有中国内地传媒统计，去年前三季度止19家A股高速公路上市企业，赚钱能力可比银行。因为这19家公司今年前三季度的整体营业毛利率为51.82%，营业净利率为31.6%，如果拿招商银行为例，其去年前三季度的营业毛利率47.5%，营业净利率36.2%。

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“十三五宠儿”：新能源股/余少文 国企指数昨日反弹乏力，但中国“十三五”能源规划将会侧重新能源，似乎新能源概念股会是未来六年的主角，相关股份若然随大市深度调整，不妨吸纳等收成。美股急升，但A股先升后跌，国企指数一度反弹及高见11,861点，最后跌15点，收报11,720点，成交额139亿港元，但有43%主板H股逆市上升；而红筹指数跌24点或0.5%，收报4,480点，成交额52亿港元。 国指昨日虽升，但连续五日高开低收，形成五连阴走势，在周线图中暂在10周线争持，11月中低位11,274点不宜有失，因为在日线图中会呈现“双顶”形态，一旦跌穿该低位，国指会跌至10,148点。不过，乐观是国指即使下跌，重要支持位250周线处于11,019点，即11,000点会是一个关键支持位，若然相信A股踏入牛市，不妨在国指11,000点吸纳H股。 今年目标当然是证券股和保险股，这策略不变，如以未来三个月作为买卖时段，则可考虑昨日提及的盈喜股，因为大市回调，盈喜股也会跟随调整，但因业绩好，公布业绩前后多会受追捧，故股价跌反而给予投资者低吸机会，然后在业绩公布前后才沽出。若然想看得更长远，可以留意新能源概念股，因为是国策倾斜的行业股份。新能源股近年曾是投资者的宠儿，但随后的调整，令新能源股个别发展，但国策倾斜并未改变，反而在未来会加大新能源在能源市场的地位。因为中国国家能源局煤炭司司长方君实周四表示，中国在“十三五”能源规划中将降低对煤炭的依赖，让污染较轻的燃料，如水电、油气、新能源等占主要地位，煤炭的增长为次。 由于官方明确表示，水电、油气、新能源等燃料会是“十三五”规划重点所在，连同今年“十二五”规划最后一年，即新能源概念股在未来六年会是市场焦点所在，政策会不断扶持，相关行业收入和盈利会有保证，原则上应是长买长有，跟盈喜股一样，新能源概念股如跟大市出现调整走势，值得低吸。

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