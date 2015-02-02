港报财经评论：契机在两会成渝可收集--经济日报1月31日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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契机在两会成渝可收集/林瑞芬 A股向下调整，上证本月报跌0.8%至3,210。港股估值相对便宜，压力较小，国指全月报跌2.2%至11,720。相反，恒指全月报升3.8%至24,507。微观中国内地股市之调整浪，集中金融股、内银股，工行昨报4.54人民币，测试60天平均线4.37人民币支持力，下周更为关键，若呈大反弹，启示此浪由金融股带动的调整近尾声，上证沽压更为减轻，轻装上阵，再冲高位可能很快。 上证之60天平均线中期支持位现近2,960，近心理大关3,000左右，乃是后市重要的支持监察重要位。证监愈是遏抑融资融券活动，愈可能引发投资者对股市的遐想，除非外围停止货币战，中国内地楼市大踏步又上升途，不然，投资者始终有投奔股海的慾望，愈遏抑日后愈爆发。总理李克强早前曾提到中国内地要建立多层次资本市场，前证监会主席周正庆昨提示，2015年监管部门要从推进股票发行注册制的改革、私募股权市场、金融衍生品及推进深港通四大方面进一步推动资管业发展。由此可见，多层次资本市场的蓝图，A股制度愈趋完善，产品丰富，对症下药，有望去除常受困政治市常态“股市一勒就死，一放就疯”。 A股机遇仍多于风险，整固后再升，只是时间问题而已！上证于去年7月升7.48%、8月升0.71%、9月升6.62%、10月升2.38%、11月升10.85%、12月升20.57%。今年1月暂终止升势，月报跌0.8%。惟本月上证上落为主，呈陀螺，区间波动，非以大跌修正，乃预示市底很强的健康整固势头。2月中国内地下旬因春节休市居多，股市在2月19至25日将休市，交易日都只有十五个，不排除续作区间上落为主，争取时间消化之前升浪。两会将于3月初举行，市场可能再以憧憬政策推出而重新推动股市升浪。A股被降温，港股之中也不乏估值偏低、息率又吸引的个股待大家发掘，其中，公路股是不错的可守可攻选择。早前有中国内地传媒统计，去年前三季度止19家A股高速公路上市企业，赚钱能力可比银行。因为这19家公司今年前三季度的整体营业毛利率为51.82%，营业净利率为31.6%，如果拿招商银行为例，其去年前三季度的营业毛利率47.5%，营业净利率36.2%。
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“十三五宠儿”：新能源股/余少文 国企指数昨日反弹乏力，但中国“十三五”能源规划将会侧重新能源，似乎新能源概念股会是未来六年的主角，相关股份若然随大市深度调整，不妨吸纳等收成。美股急升，但A股先升后跌，国企指数一度反弹及高见11,861点，最后跌15点，收报11,720点，成交额139亿港元，但有43%主板H股逆市上升；而红筹指数跌24点或0.5%，收报4,480点，成交额52亿港元。 国指昨日虽升，但连续五日高开低收，形成五连阴走势，在周线图中暂在10周线争持，11月中低位11,274点不宜有失，因为在日线图中会呈现“双顶”形态，一旦跌穿该低位，国指会跌至10,148点。不过，乐观是国指即使下跌，重要支持位250周线处于11,019点，即11,000点会是一个关键支持位，若然相信A股踏入牛市，不妨在国指11,000点吸纳H股。 今年目标当然是证券股和保险股，这策略不变，如以未来三个月作为买卖时段，则可考虑昨日提及的盈喜股，因为大市回调，盈喜股也会跟随调整，但因业绩好，公布业绩前后多会受追捧，故股价跌反而给予投资者低吸机会，然后在业绩公布前后才沽出。若然想看得更长远，可以留意新能源概念股，因为是国策倾斜的行业股份。新能源股近年曾是投资者的宠儿，但随后的调整，令新能源股个别发展，但国策倾斜并未改变，反而在未来会加大新能源在能源市场的地位。因为中国国家能源局煤炭司司长方君实周四表示，中国在“十三五”能源规划中将降低对煤炭的依赖，让污染较轻的燃料，如水电、油气、新能源等占主要地位，煤炭的增长为次。 由于官方明确表示，水电、油气、新能源等燃料会是“十三五”规划重点所在，连同今年“十二五”规划最后一年，即新能源概念股在未来六年会是市场焦点所在，政策会不断扶持，相关行业收入和盈利会有保证，原则上应是长买长有，跟盈喜股一样，新能源概念股如跟大市出现调整走势，值得低吸。
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌