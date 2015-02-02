港报财经评论：美元贵气没法挡--信报2月2日

美元贵气没法挡/习广思

全球货币战进入白热化阶段，非美元货币上周急跌，对大部分外币买家、高息货币投资者而言，是相当难捱的一周。环球央行1月中减息放水，至今澳元兑美元已贬值6.4%，纽元兑美元贬值7.9%，加元兑美元贬值7.3%。以货币波幅而言是非常夸张，但联储局官员却放风，称在年中加息事在必行，相信美元独强这个大趋势将延续一段时间。上周五继俄罗斯央行大手减息2厘，至13厘后，丹麦央行亦意外地在10天之内第三度减息，存款利率由负0.35厘，再降至负0.5厘新低。丹麦央行并宣布，为遏抑丹麦克朗升势，将暂停发售国债，直至另行通告，并称已售出足够国债，可应付今年全年的资金需求。

丹麦央行10天内三度调低存款利率，迄今累减0.45厘，但维持借贷利率0.05厘，目的是把丹麦克朗兑欧罗汇率控制在窄幅区间内，即7.46038克朗兑1欧罗的联系汇率，在上下浮动2.25%区间内，但实际上央行一直维持汇率在上下0.5%这个更窄区间波动。自从瑞士央行突然弃守瑞郎汇率及减息后，更多资金涌入购买丹麦克朗，上两次减息后仍不足以遏止克朗强势，令央行被迫再次出手。克朗兑欧罗在减息后轻微回落，收市又反弹至7.441，反映减息成效不大，投机者仍在试图冲击丹麦央行，迫使其步瑞士后尘加入“脱欧”之列。

有分析指出，丹麦央行自去年9月以来每月均干预汇市，迄今动用金额共计100亿至150亿克朗。瑞典商业银行更估计，单是1月央行已投入破纪录的1,000亿克朗（约1,179亿港元），打破2012年欧债危机高峰时的200亿克朗纪录。这是瑞士央行最终弃守汇率上限的后遗症，亦可以说是欧洲央行大放水后，对固定汇率制的一次冲击，总之连场好戏不日上映。港元美元的联汇制度也是硕果仅存的固定汇率制度，在强美元弱亚币及近期连人民币都转弱之下，投资者迟早嗅到投机味道。不要以为港府重复又重复港元不会脱鈎，投资者便不会重来。上周新加坡金管局（MAS）突然出招，下调坡元汇率波动区间的斜率，降低坡元兑一篮子货币的升值速度，形同变相贬值，坡元应声急挫至逾4年新低。(B02)

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ES标指1,813忌失/苏子

1月份结束了，标普500指数期货继去年12月呈现利淡后市的吊颈形态后，1月份再以大阴烛低收，并使到最近三个月，在月线图上呈现一组近似黄昏之星的见顶形态。1月份ES的低位为1,970.02点，此低位刚好在10月平均线支持附近。由于1月份的收市价与此平均线相距不远，配合月线图已呈现不利后市的见顶形态来看，故本月份的ES绝对不能失守10月平均线支持，因为一旦正式跌破收市，这将是ES自2012年1月以来首次收市低于此平均线，此为强烈利淡大方向的讯号，配合1月份低收已被视作利淡全年走势的“1月效应”来看，今年的ES以至美股全年的走势将好不到哪里去。

目前ES关键支持位为去年10月的1,813点，此支持刚好在100周平均线支持，故可说是不容有失。因为一旦顺利跌破的话，由于届时已一同失守100周平均线支持，故小心美股或在技术上已出现重大利淡讯号下，将进一步跌破更为关键的周线一目均衡图云雾区1,805.6底部支持，正式展开熊市。留意过去美国一旦公布较差的经济数据后，市场均视之为利好美股的讯号，因为市场将炒作联储局继续放水及息率不大可能在短期内被调高，但近期美国公布较差的数据后，美股却出现不升反跌走势，这令人相信，联储局应该会忽略目前已见转差的数据，并将按照原来的时间表在今年中开始加息，货币政策正式回归正常化。基于美股已由升转跌配合美元强势下，故相信只会触发更多股票市场内的资金，以及全球的避险资金涌进美国国债市场，致出现联储局加息但国债息率却可以同时创历史新低的畸形现象。

一旦出现此畸形现象，将意味着联储局已可以把手头上持有的庞大美债，逐步让市场上的股票资金及避险资金吸纳，从而缩减联储局已达天文数字的资产负债表规模（目前超逾4.5万亿美元）。当联储局成功“减债”至安全水平时，以阴谋论看，便是债息正式见底回升，全球债市正式爆发的时刻。目前宜高度关注避险资金的流向，从中发掘可以猎取暴利的机会！(B09)

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