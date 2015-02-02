港报财经评论：美元贵气没法挡--信报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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美元贵气没法挡/习广思
全球货币战进入白热化阶段，非美元货币上周急跌，对大部分外币买家、高息货币投资者而言，是相当难捱的一周。环球央行1月中减息放水，至今澳元兑美元已贬值6.4%，纽元兑美元贬值7.9%，加元兑美元贬值7.3%。以货币波幅而言是非常夸张，但联储局官员却放风，称在年中加息事在必行，相信美元独强这个大趋势将延续一段时间。上周五继俄罗斯央行大手减息2厘，至13厘后，丹麦央行亦意外地在10天之内第三度减息，存款利率由负0.35厘，再降至负0.5厘新低。丹麦央行并宣布，为遏抑丹麦克朗升势，将暂停发售国债，直至另行通告，并称已售出足够国债，可应付今年全年的资金需求。
丹麦央行10天内三度调低存款利率，迄今累减0.45厘，但维持借贷利率0.05厘，目的是把丹麦克朗兑欧罗汇率控制在窄幅区间内，即7.46038克朗兑1欧罗的联系汇率，在上下浮动2.25%区间内，但实际上央行一直维持汇率在上下0.5%这个更窄区间波动。自从瑞士央行突然弃守瑞郎汇率及减息后，更多资金涌入购买丹麦克朗，上两次减息后仍不足以遏止克朗强势，令央行被迫再次出手。克朗兑欧罗在减息后轻微回落，收市又反弹至7.441，反映减息成效不大，投机者仍在试图冲击丹麦央行，迫使其步瑞士后尘加入“脱欧”之列。
有分析指出，丹麦央行自去年9月以来每月均干预汇市，迄今动用金额共计100亿至150亿克朗。瑞典商业银行更估计，单是1月央行已投入破纪录的1,000亿克朗（约1,179亿港元），打破2012年欧债危机高峰时的200亿克朗纪录。这是瑞士央行最终弃守汇率上限的后遗症，亦可以说是欧洲央行大放水后，对固定汇率制的一次冲击，总之连场好戏不日上映。港元美元的联汇制度也是硕果仅存的固定汇率制度，在强美元弱亚币及近期连人民币都转弱之下，投资者迟早嗅到投机味道。不要以为港府重复又重复港元不会脱鈎，投资者便不会重来。上周新加坡金管局（MAS）突然出招，下调坡元汇率波动区间的斜率，降低坡元兑一篮子货币的升值速度，形同变相贬值，坡元应声急挫至逾4年新低。(B02)
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ES标指1,813忌失/苏子
1月份结束了，标普500指数期货继去年12月呈现利淡后市的吊颈形态后，1月份再以大阴烛低收，并使到最近三个月，在月线图上呈现一组近似黄昏之星的见顶形态。1月份ES的低位为1,970.02点，此低位刚好在10月平均线支持附近。由于1月份的收市价与此平均线相距不远，配合月线图已呈现不利后市的见顶形态来看，故本月份的ES绝对不能失守10月平均线支持，因为一旦正式跌破收市，这将是ES自2012年1月以来首次收市低于此平均线，此为强烈利淡大方向的讯号，配合1月份低收已被视作利淡全年走势的“1月效应”来看，今年的ES以至美股全年的走势将好不到哪里去。
目前ES关键支持位为去年10月的1,813点，此支持刚好在100周平均线支持，故可说是不容有失。因为一旦顺利跌破的话，由于届时已一同失守100周平均线支持，故小心美股或在技术上已出现重大利淡讯号下，将进一步跌破更为关键的周线一目均衡图云雾区1,805.6底部支持，正式展开熊市。留意过去美国一旦公布较差的经济数据后，市场均视之为利好美股的讯号，因为市场将炒作联储局继续放水及息率不大可能在短期内被调高，但近期美国公布较差的数据后，美股却出现不升反跌走势，这令人相信，联储局应该会忽略目前已见转差的数据，并将按照原来的时间表在今年中开始加息，货币政策正式回归正常化。基于美股已由升转跌配合美元强势下，故相信只会触发更多股票市场内的资金，以及全球的避险资金涌进美国国债市场，致出现联储局加息但国债息率却可以同时创历史新低的畸形现象。
一旦出现此畸形现象，将意味着联储局已可以把手头上持有的庞大美债，逐步让市场上的股票资金及避险资金吸纳，从而缩减联储局已达天文数字的资产负债表规模（目前超逾4.5万亿美元）。当联储局成功“减债”至安全水平时，以阴谋论看，便是债息正式见底回升，全球债市正式爆发的时刻。目前宜高度关注避险资金的流向，从中发掘可以猎取暴利的机会！(B09)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌