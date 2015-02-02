港报社评：中央反腐新常态，中资股添风险--经济日报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
民生银行行长毛晓峰突被中纪委带走，疑涉令计划案，此应非个别案例，更凸显中央打贪手起刀落、严打商界白手套的反腐新常态，以助政改与经改，惟此势令中资股倍添政治风险。
令计划案余震续来，除反映中共总书记习近平雷霆反腐决心，更凸显他高举反腐旗帜下，中央打贪的新常态。
其一，对涉贪者手起刀落。过去中央酝酿查处贪官或大企业高层，往往有迹可寻，先明升暗降以架空其权力，再由纪检部门严密调查，证据充分才出手逮人，故外界可从人事任免中窥探是否有人“出事”。惟在中央反腐新常态下，中纪委调查工作密不透风，出手前毫无先兆，就如有贪官在开会期间，在众目睽睽下被中纪委带走，又或如毛晓峰般在事业如日中天之“突然死亡”。
其二，反腐清官场更清商场。过去不少贪官透过商界的“白手套”作代理人，不断聚敛财富并将黑钱转移海外，这些白手套则自恃政治“后台”硬，在商场要风得风谋取暴利，形成官商勾结的贪腐网络。中央反腐风暴席卷商界，除因政治上要揪出贪官背后的黑金脉络，顺藤摸瓜将贪腐集团一窝端，更因只有打击这些权钱结合的特殊利益集团，才有望扫除阻碍经济改革的大山，营造公平竞争的营商环境，长远有利内地经济健康持续发展。
习近平以震撼手段严打政商腐败，更是要重建内地社会公平正义形象，图纾民众对官商勾结的如山怨气，并藉此赢取民望，强化其政治权威。
中央肃官场贪腐、正商界风气，现在只是开端，未来势愈烧愈烈，投资者恐遭池鱼之殃。因过去内地企业最重要资产是人脉，“朝中有人”的企业往往更能早先机，为企业以至股东带来更佳回报。但在中央的反腐新常态下，昔日千丝万缕的政商关系，现却恐沦“负资产”。
企业管理层一旦站错边，除自己会惹上政治麻烦，更恐牵连小股东，一些高度垄断、暴利严重的行业如能源、房地产、金融等风险更特别高。此将是除经济下行外，今年投资中资股的最大风险。(A12)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌