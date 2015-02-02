港报社评：游行激情退，政改面对现实选择--星岛日报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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“后占领时期”的首场大规模争取“真普选”街头行动，参加人数远逊主办者预期，显示反对全国人大政改框架的阵营，尚未脱离占领行动后遗症的疗伤期。虽然对手状态低沉，政府仍须努力不懈争取民意支持，促使2017年普选特首安排，能够得到立法会通过。
持续了79天的占领行动，搞得各方兵疲马乏，占领阵营的支持度更是每况愈下。泛民决定不搞每年一度的元旦游行，让大家休养生息，延后一个月至昨天重整旗鼓，展示实力。究竟行动能够凝聚多少市民参与，备受关注。
游行主办者民间人权阵线估计有1.3万人参加，承认低于原先预期的5万人。这数字与去年元旦比较，跌了57%。即使剔除民阵去年人数“发水”的因素，警方及港大民意研究计画，都分别推算出今年人数低于去年10%至25%不等。
从社会上多了温和民主人士发声的气氛来看，昨天游行人数比往年少，反映市民在占领行动初期显露的激情已经大幅消退。
愈来愈多市民觉得人大决定难以“撼动”，要真正思考是宁愿政制原地踏步，都要坚持原先立场，还是纵有不满仍迈出重要一步，让全港选民一人一票选出特首。
占领行动由筹备到落实阶段，遭激进人士逐步骑劫，结果拉阔了民主派内部激进和温和务实人士之间的距离。在民阵坚持占领诉求之际，已有个别温和人士公开表示不认同这策略，探讨各种与中央议价的可能性。
温和市民对游行立场有保留，激进人士则养精蓄锐。不过，当政制发展方案正式交上立法会议决，势必引发各方势力激烈比并。政府要游说议员通过方案，在余下的几个月争取压倒性民意支持，就更形逼切。(A06)
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