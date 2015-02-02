港报社评：左翼上台债务成悬念，希腊新政府牵动欧美--明报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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希腊新总理齐普拉斯在一片反紧缩的声音中上台，欧洲马上惶惶然不可终日，欧元一度跌穿1.10水平，希腊股巿更是跌了又跌，银行股因为前景不明朗，在齐普拉斯领导的左翼激进联盟上台后的首3天，累计下跌逾40%。
新政府财政部长瓦鲁法斯基表示无意就债务问题与债权人发生冲突，并会寻求新协议解决债务问题，可是情况未能让人乐观，原因是新政府仍然坚称与债务綑绑的紧缩政策是极大错误。单是这一句话，希腊的前景难以令欧洲放心，因为循此预测，一旦希腊与欧洲无法在紧缩政策上达成共识，退出欧元区并非不可能。
希腊若退出欧元区早在料算之中，但经济体质此刻仍是孱弱的欧洲未必能受到如此重击，以及其后可能陆续出现的脱离欧元区骨牌效应。希腊虽小，却起着极大的杠杆效用，随时一下子可以把整个欧元区撬动。
欧元区其他各国把希腊的冲击故意低调处理，大谈什么“早有计算”，其实是自欺欺人。美国联邦储备局上星期议息结果显示，会上曾经提及环球风险问题，更称在作出利率政策之前会评估国际形势。议息声明没有指明“国际形势”为何，然而从近期事态发展，“国际形势”很明显便是指欧洲的情态。因为欧元持续走低，美国兑主要货币汇价则逼近历史新高，如果联储局坚持加息，不啻是搬起石头砸自己的脚，把得来不易的经济复苏葬送。当美国也小心翼翼筑起防火墙，生怕欧洲的波动跨过大西洋来到新大陆，欧洲就更加没有声称“兵来将挡，水来土掩”的夜行人吹口哨的自我壮胆之举。这一波的冲击同样会影响香港，港元与美元挂钩，美国一旦推迟加息，香港本已炽烈的资产价格势必因此进一步飚升。特区政府纵然翻箱倒柜寻找地皮增加供应，但是远水难救近火，资产价格未能控制于一时。
希腊局势牵一发动全身，当希腊的债务危机没有一个稍为清晰的方向的当下，人们所能做的，持盈保泰应是唯一之途。(A04)
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路透台北5月11日 - 两位消息人士周四表示，市值计全球第三大寿险商--友邦保险(AIA)计划首度在台湾发行30年期零息美元债，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.45%定价。
* 美债收益率及美联储升息预期支撑美元 * 加元承压，穆迪调降六家加拿大银行评级 路透东京5月11日 - 美元兑日圆周四小跌，此前触及八周高位；与此同时，新西兰元重挫，因新西兰央行重申中性立场，而不像许多经济分析师预期的那样倾向于在2019年初期收紧货币政策。 美元兑日圆 小跌至114.14日圆，稍早高见114.37，为3月15日以来最高。 日圆昨日上扬，因美国总统特朗普突然将美国联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)解职，投资者因此担心这一存在争议的举动是否会导致政治动荡，并破坏美国刺激举措以及税改。 这种担忧尚未彻底消散。一位国会消息人士周三称，在科米被解职前数日，他曾对议员表示，他已向司法部申请更多资源(主要是人员)，以调查特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。 但市场预期美国经济强劲程度足以促使美联储下月会议升息的机率约为90%，投资者并未忽略基本面。 “围绕美国经济的乐观情绪很强，美元/日圆跌