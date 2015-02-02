港报社评：左翼上台债务成悬念，希腊新政府牵动欧美--明报2月2日

希腊新总理齐普拉斯在一片反紧缩的声音中上台，欧洲马上惶惶然不可终日，欧元一度跌穿1.10水平，希腊股巿更是跌了又跌，银行股因为前景不明朗，在齐普拉斯领导的左翼激进联盟上台后的首3天，累计下跌逾40%。

新政府财政部长瓦鲁法斯基表示无意就债务问题与债权人发生冲突，并会寻求新协议解决债务问题，可是情况未能让人乐观，原因是新政府仍然坚称与债务綑绑的紧缩政策是极大错误。单是这一句话，希腊的前景难以令欧洲放心，因为循此预测，一旦希腊与欧洲无法在紧缩政策上达成共识，退出欧元区并非不可能。

希腊若退出欧元区早在料算之中，但经济体质此刻仍是孱弱的欧洲未必能受到如此重击，以及其后可能陆续出现的脱离欧元区骨牌效应。希腊虽小，却起着极大的杠杆效用，随时一下子可以把整个欧元区撬动。

欧元区其他各国把希腊的冲击故意低调处理，大谈什么“早有计算”，其实是自欺欺人。美国联邦储备局上星期议息结果显示，会上曾经提及环球风险问题，更称在作出利率政策之前会评估国际形势。议息声明没有指明“国际形势”为何，然而从近期事态发展，“国际形势”很明显便是指欧洲的情态。因为欧元持续走低，美国兑主要货币汇价则逼近历史新高，如果联储局坚持加息，不啻是搬起石头砸自己的脚，把得来不易的经济复苏葬送。当美国也小心翼翼筑起防火墙，生怕欧洲的波动跨过大西洋来到新大陆，欧洲就更加没有声称“兵来将挡，水来土掩”的夜行人吹口哨的自我壮胆之举。这一波的冲击同样会影响香港，港元与美元挂钩，美国一旦推迟加息，香港本已炽烈的资产价格势必因此进一步飚升。特区政府纵然翻箱倒柜寻找地皮增加供应，但是远水难救近火，资产价格未能控制于一时。

希腊局势牵一发动全身，当希腊的债务危机没有一个稍为清晰的方向的当下，人们所能做的，持盈保泰应是唯一之途。(A04)

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