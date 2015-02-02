港报社评：民阵游行失人心，依法普选不可违--文汇报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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民阵昨日发起的所谓“要求真普选”游行，民阵原先预计有5万多人，但最后只有数千人参加，民阵召集人陈倩莹表示，人数比预期少，是民阵意料之外。
民阵昨日发起的游行，是违法“占中”失败后反对派举行的首次大型游行。民阵和反对派原先的如意算盘，一是企图通过是次游行，让丧尽人心失败收场的占领行动“回气”，得以变相延续；二是对抗人大决定，阻挠破坏普选，通过所谓“要求无普选”达到“要求无普选”的目的。但是，民阵游行不得人心，反对派“一箭双雕”的企图彻底失败。
民阵昨日发起的所谓“要求无普选”游行之所以不得人心，也因为游行师出无名，荒谬悖理。因为，人大决定已经为香港普选开启闸门，目前，香港落实普选只有一步之遥，障碍就在于掌握关键少数票的反对派坚持对抗态度，声称要否决按人大决定制定的普选方案。民阵召集人陈倩莹在游行惨淡收场后恼羞成怒威胁说，如果特区政府觉得人数减少就代表有更多市民支持“袋住先”，是引火自焚，将来可能会引发更多人上街云云。这清楚说明，民阵所谓“要求无普选”，实际上是对抗人大决定、阻挠破坏普选。
反对派应顺从主流民意，改变不理性、不妥协、不尊重的“三不”态度，抱着平和、务实、包容和理性的态度参与次轮政改谘询，让500万合资格选民可于2017年一人一票普选行政长官。反对派如果继续坚持对抗立场，阻碍落实普选，必将遭到民意的惩罚。(A06)
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