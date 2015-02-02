港报社评：公屋流转极低，居屋应大增白表比例--信报2月2日

标题新闻：日本标售30年期公债，投标倍数为3.35
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问责高官居豪宅，年迈母亲住公屋，两种迥异的居住模式并而观之，表面上确然耐人寻味，更何况，故事中身为儿子的高官掌管的正正是房屋政策，令人遐想的幅度更阔。
邱母不愿意迁出已久居半个世纪的现址，于情于理却又无可厚非。首先，老人家大多念旧，舍不得离开昔日享天伦的安乐窝；其次，远亲不如近邻，长者可能特别重视亲切感，珍惜关系和睦的街坊，反而不惯搬往其他地区，失却固有之人情味；只要邱副局长及其家人没有抵触公屋政策所订下的相关法例，年迈母亲仍然居住于福来酲公屋单位不构成可供诘难之处。
不过此事始终有一点可供讨论，既然连高官的母亲也缺乏迁出公屋的诱因，那么如何能够更有效地运用公共房屋资源，加强当中的流转性？
我们认为实在有必要检讨居屋发售对象的比例，让白表申请者多一点机会抽签成功。不要忘了，特首梁振英在《施政报告》提出“绿表置居先导计划”，让现有公屋户以及通过详细审核并即将获编配公屋的准住户自置居所，购买的是整座新建公屋的单位，售价比传统居屋更便宜，被称作“廉价居屋”。换言之，绿表公屋户既然多了一条置业的渠道，那么传统居屋的发售比例何不向白表申请者放宽？
今年传出消息，政府考虑完全取消公屋租金宽免。平心而论，公屋户每月所缴租金之廉宜，已经让不少蜗居一族艳羡不已；而且根据房委会去年7月提交的文件显示，2011年至2013年期内，公屋住户入息平均增幅远远高于通胀，倘再宽免租金，委实予人不公平之感。
邱诚武既然是掌管房屋政策的高官，又对于公屋户不想迁出原有单位拥有第一身经验，那么更应该殚思极虑，为众多困扰于房屋问题的小市民想想办法。第一个要想的当然是增加公屋单位，第二个要想的则是改善白表申请者购买居屋的机会。不久前申诉专员公署批评，房署和房协变相纵容公屋户滥用资源，这亦应该是房策大官的检讨课题，不要让这些不公平现象进一步加深民怨。(A02)
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