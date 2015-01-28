台湾债市：10年公债殖利率横盘窄幅波动，量缩关注美联储议息决策

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 10年债殖利率横盘窄幅波动 * 量缩关注美联储议息决策 * 明日103/13区间料在1.48-1.53% 路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三持续徘徊1.50% 整数关口。美联储(FED)议息会议将于台北时间周四凌晨公布结果，目前美债亚洲盘持续横 向盘整，尚未释出进一步方向，令台债交投清淡、窄幅波动，屏息以待美联储利率决策内容 。 交易员指出，短线大致消化欧版量化宽松的利多，引领台债殖利率来到相对低位，但随 着美联储议息会议时程逼近，台债盘势随美债陷入量缩狭幅整理格局，今日盘中仅见多空筹 码换手调整部位，并未见明显交投方向。 “ 除了FOMC会议外，市场也担心希腊会乱。”一位当地银行台债交易员说。 另有证券交易员提及，若美联储既有决策方向出现变动，台债殖利率波动料会加大，若 美联储说法松动，将考量欧洲量化宽松等不确定因素，那推估殖利率就会往下探低，若维持 不变，台债殖利率可望持稳低档。 交易员普遍预估，明日10年债103/13区间先看1.48-1.53%；五年债103/15 区间则暂看0.98-1.02%。 希腊借贷成本周二跳涨，银行股急降拖累希腊股市走低，因反对希腊纾困计划的左翼激 进联盟党(Syriza)在周末选举中胜出，看来新政府的政策将与希腊债权人的希望背道而驰。 美国公债价格周二涨跌互见，30年期公债收益率触及纪录低点，因经济数据令投资人担 心全球经济成长艰难，且美股大跌。指标10年期美国公债 收益率也从低点反弹 ，尾盘报1.8214%，价格升1/32。短期公债价格小幅上涨。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.48 1.0002 0.9985-1.0050 15.0 10 103/13 -0.50 1.4980 1.4915-1.5065 92.5 至于台湾股市周三小幅收黑，结束连七日上扬格局，但仍守稳在9,500点之上。分析师 指出，今日亚股普遍随美股拉回，台股因外资持续买超，回档幅度有限，走势相对强劲。 本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/28(三)：美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央行利率决定；第19届全球金融峰 会；德国2月Gfk消费者信心指数；美国12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；德国1月失业率；欧元 区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 30 103/16 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.4980 5 103/15 1.0002 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号