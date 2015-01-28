台湾债市：10年公债殖利率横盘窄幅波动，量缩关注美联储议息决策

* 10年债殖利率横盘窄幅波动 * 量缩关注美联储议息决策 * 明日103/13区间料在1.48-1.53% 路透台北1月28日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周三持续徘徊1.50% 整数关口。美联储(FED)议息会议将于台北时间周四凌晨公布结果，目前美债亚洲盘持续横 向盘整，尚未释出进一步方向，令台债交投清淡、窄幅波动，屏息以待美联储利率决策内容 。 交易员指出，短线大致消化欧版量化宽松的利多，引领台债殖利率来到相对低位，但随 着美联储议息会议时程逼近，台债盘势随美债陷入量缩狭幅整理格局，今日盘中仅见多空筹 码换手调整部位，并未见明显交投方向。 “ 除了FOMC会议外，市场也担心希腊会乱。”一位当地银行台债交易员说。 另有证券交易员提及，若美联储既有决策方向出现变动，台债殖利率波动料会加大，若 美联储说法松动，将考量欧洲量化宽松等不确定因素，那推估殖利率就会往下探低，若维持 不变，台债殖利率可望持稳低档。 交易员普遍预估，明日10年债103/13区间先看1.48-1.53%；五年债103/15 区间则暂看0.98-1.02%。 希腊借贷成本周二跳涨，银行股急降拖累希腊股市走低，因反对希腊纾困计划的左翼激 进联盟党(Syriza)在周末选举中胜出，看来新政府的政策将与希腊债权人的希望背道而驰。 美国公债价格周二涨跌互见，30年期公债收益率触及纪录低点，因经济数据令投资人担 心全球经济成长艰难，且美股大跌。指标10年期美国公债 收益率也从低点反弹 ，尾盘报1.8214%，价格升1/32。短期公债价格小幅上涨。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -0.48 1.0002 0.9985-1.0050 15.0 10 103/13 -0.50 1.4980 1.4915-1.5065 92.5 至于台湾股市周三小幅收黑，结束连七日上扬格局，但仍守稳在9,500点之上。分析师 指出，今日亚股普遍随美股拉回，台股因外资持续买超，回档幅度有限，走势相对强劲。 本周余日全球/台湾重要经济事件与数据包括： 1/28(三)：美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央行利率决定；第19届全球金融峰 会；德国2月Gfk消费者信心指数；美国12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；德国1月失业率；欧元 区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 30 103/16 没有成交 20 104/2 没有成交 10 103/13 1.4980 5 103/15 1.0002 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)