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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:26 BJT

日本股市：日经指数触及一个月新高，财报前景和日圆走软提升人气

市场人士预期美股周三将自周二的跌势中反弹，因此买进日股。美股指期货 在亚
洲盘上涨。
    
    索尼 上涨2.7%，之前消息人士对路透表示，该公司计划在其智能手机部门再裁
员约1,000人。
    
    东证股价指数 涨0.3%，至1,429.92点，JPX-日经400指数 微升0.1%
至12,969.74点。(完)
  　　
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