《RUSSELL专栏》原油价格大跌对矿商是把双刃剑

摩根士丹利的研究报告指出，每桶油价每下跌1美元，每吨铁矿石就能省下0.08美元成本，而热能煤和冶金煤则分别节省0.03和0.05美元。

即便如此，典型地下动力煤矿每吨生产成本，也仅比仅比去年中油价每桶115美元时低了1.95美元。这只是对生产成本的助益，没有纳入运输成本或其他因素。

同一期间，动力煤每吨下降约21美元，也就是说，油价下跌虽有所帮助，但助益并没那么大。

**汇率变化帮助更大**

发挥较明显助益的，是澳元兑美元 汇率自2014年中以来贬值近17%。

汇率的影响实际上使得以澳元计算煤炭价格上升，纽卡斯尔煤炭价格从9月所及的2014年低点每吨71.94澳元，升至上周的每吨78.40澳元。

受惠的不仅是澳洲的生产商，印尼矿商也因印尼卢比/美元自去年4月以来贬值近11%而受惠；南非兰特/美元 自去年5月以来下跌近13%，也给南非生产商带来帮助。