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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:29 BJT

韩国汇市：韩元兑美元下滑，因降息臆测升温

路透首尔1月28日 - 韩元兑美元周三下滑，跟随亚洲地区货币的普遍跌势，此前新加坡金管局意外放宽政策，增强了投资者对于韩国央行亦可能随后降息的臆测。

韩元兑美元 收报1,084.5，周二收报1,079.8。(完)

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