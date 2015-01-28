投行观点：领汇首度成功投地兼进军办公楼市场，市场看法不一

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 全球最大零售物业房地产信托基金（REIT）--领汇 联手私人发展商南丰集团，投得香港政府一幅位于九龙东的大型商业用地，为其首次参与本港土地市场并进军办公楼市场，市场对领汇此举颇感意外看法亦不一致。部份投行相信项目可提升领汇的收益率，亦有投行认为项目收益欠吸引，且区内写字楼供应较多。
分别由领汇和南丰持有六成和四成的合营公司，周二以58.6亿港元的出价中标一幅政府出售位于九龙东观塘的商业用地，成交价高过市场预期的上限。领汇表示，估计连同地价在内的总投资约105.41亿港元。
领汇2005年底上市时的资产组合主要为政府旗下公营房屋的购物商场及停车场收租物业。自上市后，公司持续通过资产提升将旗下商场翻新提升租值，近年更积极向私人发展商收购一些二、三线的购物商场扩大资产组合。该股去年底被纳入为恒生指数 成分股之列。
过去REIT只能投资于可产生收入的房地产项目，但其后证监会修例，容许REIL进行物业发展投资及相关活动，惟须受房托基金资产总值10%的最高上限所约束，当中包括购买未完成单位。
投行麦格理报告称，对领汇进军写字楼物业市场感到意外。根据证监会守则，估计领汇可投资于房地产开发的规模约130亿港元，因此领汇之后还可再投资约80亿港元于土地市场。
该行估计项目落成出租后的隐含价值为86亿港元，以领汇/南丰拥有较同行为优的执行力，将是创造项目价值增长的主要动力。
此外，中信里昂亦相信这项投资可提升领汇的收益，估计其每单位分派可提高3.4%，相对融资成本为2.85%，维持对其＂跑赢大市＂评级。
不过，另一投行摩根大通则对领汇这项投资持负面看法，因认为初期的预测回报看来并不吸引（估计收益率约2.6-3%），而且九龙东的新写字楼供应较多。
领汇周三午盘股价无大变动，现价报53.15港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号