投行观点：领汇首度成功投地兼进军办公楼市场，市场看法不一

路透香港1月28日 - 全球最大零售物业房地产信托基金（REIT）--领汇 联手私人发展商南丰集团，投得香港政府一幅位于九龙东的大型商业用地，为其首次参与本港土地市场并进军办公楼市场，市场对领汇此举颇感意外看法亦不一致。部份投行相信项目可提升领汇的收益率，亦有投行认为项目收益欠吸引，且区内写字楼供应较多。

分别由领汇和南丰持有六成和四成的合营公司，周二以58.6亿港元的出价中标一幅政府出售位于九龙东观塘的商业用地，成交价高过市场预期的上限。领汇表示，估计连同地价在内的总投资约105.41亿港元。

领汇2005年底上市时的资产组合主要为政府旗下公营房屋的购物商场及停车场收租物业。自上市后，公司持续通过资产提升将旗下商场翻新提升租值，近年更积极向私人发展商收购一些二、三线的购物商场扩大资产组合。该股去年底被纳入为恒生指数 成分股之列。

过去REIT只能投资于可产生收入的房地产项目，但其后证监会修例，容许REIL进行物业发展投资及相关活动，惟须受房托基金资产总值10%的最高上限所约束，当中包括购买未完成单位。

投行麦格理报告称，对领汇进军写字楼物业市场感到意外。根据证监会守则，估计领汇可投资于房地产开发的规模约130亿港元，因此领汇之后还可再投资约80亿港元于土地市场。

该行估计项目落成出租后的隐含价值为86亿港元，以领汇/南丰拥有较同行为优的执行力，将是创造项目价值增长的主要动力。

此外，中信里昂亦相信这项投资可提升领汇的收益，估计其每单位分派可提高3.4%，相对融资成本为2.85%，维持对其＂跑赢大市＂评级。

不过，另一投行摩根大通则对领汇这项投资持负面看法，因认为初期的预测回报看来并不吸引（估计收益率约2.6-3%），而且九龙东的新写字楼供应较多。