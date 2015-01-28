中港个股：工行“融e购”企业商城上线，为企业提供线上融资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 周三表示，该行旗下的“融e购”企业商城于近日正式对外营业，为企业在线交易、融资等提供服务。
工行新闻稿表示，新上线的企业商城可为企业客户提供商贸信息撮合、商品在线交易、在线支付融资等服务，还可为投资银行客户、票据经营机构等提供线上信息发布及交易撮合等服务。
“（企业商城）是继“融e购”B2C商城上线后，工行在电商平台建设领域的又一重要举措。”工行表示。
去年初，工行旗下的“融e购”电子商务平台已正式上线营业。
以市值计全球第二大银行--中国建设银行 此前在银行业率先推出电子商务金融服务平台--善融商务，面向广大企业和个人提供专业化的电子商务服务和金融支持服务，包括企业商城（B2B）、个人商城（B2C）和房e通。
中国国务院去年下发意见称，要拓展网络消费领域，推进商务领域大数据信息服务平台建设，促进线上线下融合发展。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号