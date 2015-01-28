《路透晚报》--1月28日日间新闻摘要（国际版）

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数触及一个月新高，财报前景和日圆走软提升人气
日本股市周三涨至一个月新高，市场对企业财报寄予厚望，而日圆走软亦提振人气。日经指数涨0.2%，收报17,795.73点，为12月29日以来最高。东证股价指数涨0.3%，至1,429.92点。
--中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低
沪综指收跌1.4%，连续第二日下挫。分析师指出，人民币贬值预期将迫使部分资金加速流出中国，短期市场流动性偏紧，对金融地产等权重板块形成利空。另外今晚美联储会议决议或对中国货币政策产生一定影响。沪综指收报3,305.74点，跌47.22点或1.41%。
--香港股市：恒生指数小涨，因预期美联储推迟升息
香港指标股指反弹收高，因投资者猜测美联储可能将升息时间推迟到今年下半年。恒生指数上涨0.2%，报24,861.81点；恒生国企指数跌0.6%，报11,963.64点。
--汇市：美元攀升，但美联储公布决议前谨慎气氛罩顶
美元兑一篮子货币上扬，上日大跌后收复部分失地，因市场预期美联储不大可能大幅调整政策立场。新加坡意外放宽货币政策之后，美元兑坡元和兑其他亚币获得提振。0838GMT，欧元/美元下跌0.22%报1.1356，欧元/日圆跌0.15%报133.92，美元/日圆小涨0.07%至117.93。
--国际油市：油价下跌逾1%，因美元走坚和美国原油库存增幅大于预期
油价下跌逾1%，因美元走坚，与此同时一行业报告显示美国原油库存增幅大于预期，也拖累了油价。0844 GMT，布兰特原油报每桶49.02美元，下滑0.58美元，稍早跌至48.79的低点。美国原油下滑0.78美元至每桶45.45，稍早触及45.33美元。
--全球金市：金价持于1,290美元附近的窄幅区间，关注美联储决议
金价盘旋在每盎司1,290美元附近的窄幅区间内，市场关注焦点转向全球经济走疲，是否会推迟美联储的加息时机。0845GMT，现货金报每盎司1,287.30美元。
--金属期市：伦铜攀升，因美联储会议前美元走软
伦敦期铜进一步远离五年半低点，美元走软提供支撑。数据显示美国12月耐久财订单意外下滑，市场猜测美联储可能推迟加息时间，拖累美元下跌。0846 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.27%，至每吨5,490美元。上海期交所主力4月期铜跌1.3%至每吨39,690元人民币(6,355美元)。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 王兴亚；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号