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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:05 BJT

《路透晚报》--1月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数触及一个月新高，财报前景和日圆走软提升人气

日本股市周三涨至一个月新高，市场对企业财报寄予厚望，而日圆走软亦提振人气。日经指数涨0.2%，收报17,795.73点，为12月29日以来最高。东证股价指数涨0.3%，至1,429.92点。

--中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

沪综指收跌1.4%，连续第二日下挫。分析师指出，人民币贬值预期将迫使部分资金加速流出中国，短期市场流动性偏紧，对金融地产等权重板块形成利空。另外今晚美联储会议决议或对中国货币政策产生一定影响。沪综指收报3,305.74点，跌47.22点或1.41%。

--香港股市：恒生指数小涨，因预期美联储推迟升息

香港指标股指反弹收高，因投资者猜测美联储可能将升息时间推迟到今年下半年。恒生指数上涨0.2%，报24,861.81点；恒生国企指数跌0.6%，报11,963.64点。

--汇市：美元攀升，但美联储公布决议前谨慎气氛罩顶

美元兑一篮子货币上扬，上日大跌后收复部分失地，因市场预期美联储不大可能大幅调整政策立场。新加坡意外放宽货币政策之后，美元兑坡元和兑其他亚币获得提振。0838GMT，欧元/美元下跌0.22%报1.1356，欧元/日圆跌0.15%报133.92，美元/日圆小涨0.07%至117.93。

--国际油市：油价下跌逾1%，因美元走坚和美国原油库存增幅大于预期

油价下跌逾1%，因美元走坚，与此同时一行业报告显示美国原油库存增幅大于预期，也拖累了油价。0844 GMT，布兰特原油报每桶49.02美元，下滑0.58美元，稍早跌至48.79的低点。美国原油下滑0.78美元至每桶45.45，稍早触及45.33美元。

--全球金市：金价持于1,290美元附近的窄幅区间，关注美联储决议

金价盘旋在每盎司1,290美元附近的窄幅区间内，市场关注焦点转向全球经济走疲，是否会推迟美联储的加息时机。0845GMT，现货金报每盎司1,287.30美元。

--金属期市：伦铜攀升，因美联储会议前美元走软

伦敦期铜进一步远离五年半低点，美元走软提供支撑。数据显示美国12月耐久财订单意外下滑，市场猜测美联储可能推迟加息时间，拖累美元下跌。0846 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升1.27%，至每吨5,490美元。上海期交所主力4月期铜跌1.3%至每吨39,690元人民币(6,355美元)。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 王兴亚；审校 蔡美珍)
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