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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元因空头回补而反弹；欧元兑日圆陷于拉锯

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    * 在亚洲收盘前欧元兑美元因投机客空头回补而上涨
    * 欧元兑日圆受到美元/日圆及欧元/美元走势的拉锯
    * 欧元兑美元今日区间在1.1330-84，欧元兑日圆区间在133.70-134.
18，美元兑日圆在117.72-118.28
    ＊ 美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚政策声明备受关注
    ＊ 亚洲盘再度交投清淡
    ＊ 欧元兑美元偏向下跌，美元/日圆上涨，佳能预期本季美元平均汇
价为120日圆，欧元为135日圆。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 高琦)
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