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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑新兴亚币上涨，新加坡意外放宽政策

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    * 澳元/美元上扬1.01%，美元/日圆升0.10%，欧元/美元跌0.10%，新
西兰元/美元涨0.26%
    * 美元/坡元上涨0.94%，美元/马币(林吉特)上扬0.53%，美元/泰铢
上升0.38%，美元/离岸人民币涨0.14%
    * 日经指数收高0.15%，沪综指跌1.71%，MSCI明晟亚太地区(除日本)
指数涨0.13%，10年期美债收益率报1.8163%
    * 新加坡金管局在预定的4月政策检视之前意外放宽货币政策 
    * 澳洲第四季核心通胀意外偏高，市场降息预期为之降温 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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