中国公开市场：今日将进行450亿元逆回购操作，期限28天

路透上海1月29日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日进行450亿元人民币的逆回购操作，期限28天；据此计算，本周公开市场将净投放资金550亿元。

央行公开市场周二进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%，其中28天期品种为时隔两年后重启。2014年1月中下旬逆回购操作最长期限则为21天期。

据路透统计，本周公开市场500亿元逆回购今日到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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