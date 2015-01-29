中国公开市场：今日将进行450亿元逆回购操作，期限28天

澳洲股市：收盘基本持稳，回吐今日稍早录得的大部分涨幅
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
路透上海1月29日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日进行450亿元人民币的逆回购操作，期限28天；据此计算，本周公开市场将净投放资金550亿元。
央行公开市场周二进行600亿元人民币的逆回购操作，七天及28天期各半，中标利率分别为3.85%及4.80%，其中28天期品种为时隔两年后重启。2014年1月中下旬逆回购操作最长期限则为21天期。
据路透统计，本周公开市场500亿元逆回购今日到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透5月11日 - 澳洲股市周四收盘变动不大，回吐今日稍早录得的大部分涨幅，因金融、医疗保健和消费板块的强劲表现被电信类股的下滑抵消。
路透台北5月11日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超40.88亿台币，连四日买超金 额共计209.14亿台币；上交易日为买超51.62亿台币。 三大法人今日合计买超37.36亿台币，上交易日修正后为买超66.87亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/11 +40.88 +37.36 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3 +70.46r +58.26r 5/2 +111
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%