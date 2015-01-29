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货币新闻 | 2015年 1月 29日 星期四 17:30 BJT

两岸经贸：农历年后两岸将举行第十次货品贸易谘商--台湾经济部

路透台北1月29日 - 台湾经济部周四表示，两岸双方同意农历年后举行第十次货品贸易谘商。

两岸今日在台湾台北举行经济合作会议(经合会)第七次例会，台湾经济部次长卓士昭做此表示。

两岸货品贸易协议第九次工作小组协商会议9月间在台湾结束。台湾经济部指出，这次的会议双方主要回顾过去谈判内容，及互相传达双方关切重点，针对石化、工具机、汽车整车出口、面板四大产业并未达成实际降税时程的共识。

经合会是依据两岸经济协议(ECFA)条款所设立，作为处理ECFA相关事宜的磋商平台及联系机制，轮流在两岸举行。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 曾祥进)
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