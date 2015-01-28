《路透晚报》--1月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》中国计划2015年经济增长目标定在“7%左右”--消息人士

消息人士表示，中国计划把2015年经济增长目标 降至7%左右，这将是11年来最低目标。决策者试图应对经济成长放缓、创 造就业，推进改革以使经济更多地由市场力量来驱动。

--中国经济：发改委批复两个民用机场和一项民航通信工程，总投资近36亿元

中国国家发展和改革委员会周三批复甘肃陇南和湖南邵阳武冈两个民用机场，以及一项民航通信网工程，总投资约35.54亿元人民币。

--中国国企：改革顶层设计争取春节前推出，将采取1+N形式--国资委官员

备受关注的中国国企改革渐露真容。国资委研究中心副主任彭建国称，在顶层设计方面，将以“1+N”形式呈现，即一个国企深化改革的总体指导意见和三四十个相关方面改革的配套文件。时点上，计划方案争取在春节前推出。

--中国投资：去年海外地产投资增近五成，商业地产投资首超国内--仲量联行

全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行最新报告称，2014年中国的海外房地产投资激增，超过165亿美元，同比增长46%。其中商业地产投资增长近五成略超112亿美元，且中国海外商业房地产投资首次超过国内投资。

--中国并购：今年并购额有望续创新高，因国企改制及海外投资--普华永道

国际会计和咨询机构--普华永道周二表示，在2014年中国地区企业并购交易创下历史新高后，今年并购活动将继续活跃，有望续创新高，国企改制及国内企业海外投资潮等将是主要推手。

--中国就业：去年四季度招聘需求明显增长，金融人才需求井喷--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘近日发布就业信心指数季度报告，去年四季度智联的在线职位数同比增长37%，显示国内经济增速下行未对整体就业产生明显下拉作用。其中金融业不少子领域的人才需求出现井喷，互联网和电信的人才需求依然保持高速增长。

--中国能源：今年中国石油需求量预计为53,367万吨，同比增长3%--研究报告

中国石油经济技术研究院周三发布2014国内外油气行业发展报告预计，2015年全年中国石油需求量53,367万吨，同比增长3%。

--香港经济：香港连续第21年获评为全球最自由经济体，廉洁排名则下跌

香港连续第21年获传统基金会（The Heritage Foundation）评为全球最自由的经济体，但在得分方面与第二位的新加坡差距进一步收窄。此外，在廉洁方面的排名则下跌两位至第15位。

【金融】

--中国金融：上海华瑞银行获准开业，定位服务上海自贸区内小微企业

上海银监局周三表示，于近日批准上海华瑞银行开业。这是继深圳前海微众银行后，第二家获批开业的民营银行。

--投行观点：中国今年信贷额度料在10.5-11.5万亿元，同业委贷影响不大

数家券商及投行的分析报告指出，预计2015年中国贷款额度将超过10万亿元人民币，考虑到新出台的同业委托贷款算信贷额度，整体规模在10.5-11.5万亿间，显示今年实施的同业委托贷款新规影响并不会太大。

--银行观点：人民币汇率波动符预期，进一步贬值空间有限--中银香港

近两日人民币兑美元即期大跌，一度创近八个月新低，盘中并曾逼近跌停。中银香港经济研究员柳洪在其报告中指出，人民币大幅贬值基本符合年初的预期，但认为进一贬值空间有限，从全年来看，人民币兑美元将呈先跌后回的走势。

【固定收益】

--新债招标：中国10年续发国债收益率稍高预期，二级弱势博边际心态偏重

中国财政部周三招标续发行的10年期固息国债，中标收益率稍高于预期，因今日早盘现券延续了昨日午后的弱势，收益率普遍上行3-5个基点(bp)；不过考虑到二级市场的颓势，今日新债整体需求情况尚好，定位也不算明显超预期。

--中国债市动态：现券收益率延续上日尾盘涨势，10年国债招标相对稳定

中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)延续上日尾盘涨势，幅度在3-5个基点(bp)。不过财政部上午续招标发行的10年期国债，因需求尚可结果仅稍高于预期，表现相对稳定。

--中国货币市场：资金续收紧回购利率小涨，市场盼公开市场加力放水

中国银行间市场周三主要回购利率均小涨，资金面较上日续收紧。交易员表示，虽然上日央行逆回购注水驰援流动性，但跨节及月末因素致资金面实质缓解极其有限，且场内除国开行继续充裕供给外，其余大行减少融出短期品种，令资金拆借难度有增无减。

--中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限五年

中国财政部周三公告称，将于下周三(2月4日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，期限五年。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘高开低走，套利盘等牵引下继续紧贴跌停位

人民币兑美元即期周三早盘走低，逆转跟随中间价高开的走势，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，早盘一度跌至距离跌停位仅30个点子的位置。

--离岸人民币：人民币取代加拿大元，成为第五大最常用货币--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新公布，截止11月末，人民币已经取代加拿大元和澳元成为全球第五大最常用货币，排在之前的货币分别为日元、英镑、欧元和美元。

--离岸人民币：南方东英推出香港首支追踪全球互联网龙头股指数ETF

全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周三推出香港市场首支追踪世界互联网龙头股指数的交易所买卖基金（ETF）。按主要业务所在国家的分布，该指数73%投资于美国，27%投资于中国。

【证券/行业】

--中国证券：第二轮“两融”业务检查近日将启，银行获令严控资金流向股市--消息

三位消息人士周三表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。

--中国股市：沪综指收跌1.4%连续第二日下挫，人民币贬值压力加大拖累权重股走低

中国股市沪综指周三收跌1.4%，连续第二日下挫。分析师指出，人民币贬值预期将迫使部分资金加速流出中国，短期市场流动性偏紧，对金融地产等权重板块形成利空。另外今晚美联储会议决议或对中国货币政策产生一定影响，两国利差变动趋势将加速国际资本流动，对市场流动性产生进一步影响，料后市股指可能在3,300点附近震荡。

--中港贸易：去年12月香港净流入内地黄金量按月跌28%，全年净流入量跌三成

香港政府统计处周二发布的数据显示，去年12月由香港净流入中国 内地的黄金量按月下跌28%，终结此连续四个月升势；因美元强势以及油价大跌削弱黄金的避险魅力。

--中国个股：东旭光电拟增发筹资80亿元收购玻璃基板公司，京东方参与认购

中国大型玻璃基板生产线--东旭光电科技股份有限公司周三公告称，拟定向增发筹资至多80亿元人民币，用于收购实际控制人李兆廷旗下两个平板显示玻璃基板生产企业等，国内最大的液晶面板生产商--京东方间接参与此次增发。

--中港个股：中信银行去年净利增4%，不良贷款率按季轻微回落--业绩快报