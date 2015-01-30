《台湾金融市场一周展望》美国经济全球独秀，乐观前景成台股护城河

《技术解析》现货金可能跌向1,209美元
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
* 美国FED对成长前景乐观，台湾供应链受惠
* 台股受美呵护，但急涨后或震荡整理
* 外资汇入拉抬台币暂休息，货币竞贬受关注
* 台债殖利率低档整理，年关前走势或显迟滞
记者 林妙容
路透台北1月30日 - 美国经济情势在全球一枝独秀的投资主题，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议声明释出后，没有明显变化。美国为台湾前两大出口市场之一，台湾供应链受到美国前景依旧看好的保护，台股下周没有明显回档疑虑，但涨多休息暂难避免。
分析师指出，除美国以外，全球其他经济体对成长疑虑持续加深，降息及宽松举措不断，与美国分歧的杂音持续，将使包括台湾在内的金融市场波动加大。不过从台湾今年预期经济表现不弱的情况下，外资预估不会断然撤出台湾市场，将使得股市和台币汇价受到一定程度支撑。
〞台湾今年的经济看起来不差，电子产品的出口力道有机会持续...只是全球来看，市场波动还是会愈来愈大。〞富邦金控资深经济学家罗玮说。
他认为，虽然FED基调不变，但也注意到全球其他地区的变化，在油价止稳之前，全球市场的混乱度更甚以往，股市修正难免，将会汰弱留强；而汇市各货币竞贬也重回台面；美债成避险主商品，今年上半年殖利率难以大幅反弹。
在这波震荡中，台股本周亦从波段高位修正。台新投顾台股分析师黄文清认为，美国维持在6月或今年稍晚升息的预期不变，有利台湾电子供应链，加上各国宽松的资金面仍有利台股，短线最大利空即为涨多修正，预估下周盘势〞急攻改休息〞，先在区间整理。
台股受到外资汇入追捧尚未中断，累积至本周四，外资及陆资在台股连续九个交易日买超共计1,006.11亿台币。
**农历年前攻高不易**
黄文清并指出，下周进入2月，亦逐步接近农历新年假期，传统上台股将以量缩表现，加上国际股市持续修正，令攻高更为不易。不过只要外资在现货及期货市场没有转为空单布局，预估都能维持台股当前位置，农历年后再视国际局势走向调整。
他并预估，随着外资买超力道缩小，下周台股大盘指数将在9,300-9,500点的区间来回，突破本波高点9,523.73点并不容易。
美联储在周三发布的声明中对就业市场和总体经济的评估更加乐观。而对下周美国将公布的1月非农数据，一项路透调查显示，分析师预计数据将显示非农就业岗位增加23万。这将是就业岗位增幅连续第12个月超过了20万，为1994年以来最长趋势。
台湾最新公布去年第四季国内生产总值(GDP)概估为年增3.17%，大致持平市场预估的3.1%。分析师认为，今年经济成长率大致将持平去年。
美国股市周四尾盘反弹，终场收高，因油价上涨且苹果 及波音 股价劲扬，抵消此前部份令人失望的企业季报，和美国货币政策疑虑继续发酵所带来的影响。
**台币或随亚币偏弱整理**
汇市方面，台币兑美元 本月以来历经一波急涨，本周却上冲下洗，急升后又急贬的走势令震荡明显加剧。富邦金控的罗玮认为，台币这波涨势主要因台湾经济展望不差，被视为带有避险意味的可持有货币。但随着周边货币贬势不断，台湾央行不会坐视台币相对其他亚币独强。
〞台币汇价强过31.5元对台湾没有好处，我们估上半年台币在31.5-32.5中间来回。〞他说。
汇银人士亦认为，亚币竞相走贬，这令台币没有独强的空间，展望下周震荡难免，若是外资并未大幅汇入，台币实质交易料将回到先前31.5偏弱水位。
他们认为，FED会议过后，国际美元走强的势头再起，下周也不排除在亚币竞贬的压力下，银行间交易盘买入美元需求大增；实质需求方面，寿险及进口商也可能在看坏台币的走势下，加大买汇力道。
不过一位小型商银交易员表示，短期之内台币在31.500弱方预料还有出口商的卖压，台币预料不会大幅贬值。但如果周边亚币如韩元 、人民币 再现一波贬势，台币或随之加大贬幅。
至于央行动态，交易员指出，央行入市买入美元阻升台币的动作有加大的态势，至于其他的技术性干预动作尚未明显出笼，央行下周是否出现新动作也是观察重点。
他们预估，下周台币区间料在31.300-31.800元间，下周五美国非农就业数据则是短线的观察重点。
**台债受年关影响殖利率续低不易**
债市方面，陆续反应欧版量化宽松及美联储声明，已带动台湾公债殖利率来到相对低档，且10年新券下月展开发行前交易，致短线追价买盘力道有限，短线台债料持续低档整理，等带美债指出进一步方向。
展望下周，交易员表示，随着美联储消息面影响已大致去化，目前美国指标10年公债殖利率续处既有区间，较难引领下周台债殖利率向下测试。只不过央行近日大减银行间隔夜拆款冲销力道，银行间资金过于宽松，部分资金料转进短券，激励五年主流券103/15 表现较显强势，亦有利五年以下的极短券。
〞下周两年券标售比较不会有意外。〞一位外资银行台债交易员说。
两年期公债104/3 将于下周三(4日)标售，发行金额暂估400亿台币。交易员指出，短券受惠银行端资金情势偏松激励，五年以下公债交投较为加温，乐观预期104/3可望得标在发行前交易期间的0.60-0.61%附近。
此外，交易员认为，距离农历年封关仅剩两周交易日，长假效应料将陆续显现，台债殖利率逢低仍会有调节卖压，续探低位的可能性并不高，10年券103/13 殖利率暂持在1.50%整数关口上下波动。
交易员预估，若无重大意外消息，下周10年债103/13殖利率区间先看1.46-1.54%；五年债103/15也料续有银行的养券需求，区间估0.95-1.00%。(完) (集体采写 高洁如/詹静宜; 审校 黄凯)
1,229美元的支撑位是2016年12月15日低点1,122.35至4月17日高点1,295.42这波升势的38.2%回档位。金价一直试图在该水准附近企稳，但却已经连续三个交易日未能收在该水位上方。
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