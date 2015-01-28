更新版 1-台湾货币市场：月底拆款需求仍低迷，短率稳于低位

* 月底短率稳于低位，央行农历年前营造宽松环境

* 短票发行量稀少，惟中油恢复短票标售

* 月底投信资金略显不均，RP利率稳在低位 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北1月28日 - 台湾银行间短率周三稳于低位。资金调度人士指出，央行刻意在农历年前营造宽松环境，因此纵然进入月底，但毫无紧缩感觉。市场交投淡静，拆款需求依旧低落。

他们表示，昨日央行光是例行发行的存单余额就少掉58亿台币，且对下午排队等候冲销的资金也没照单全收，银行间普遍多钱。可能要等到周五，资金拆入的需求才会浮现。

〞好安静，需求不大，可能要等到最后一天，不急。〞一位公股银行资金调度人士说。

不过有交易员提及，虽然外资汇入，不过外商银行等待冲销的资金不如想像中多，或许是因为有较多去化管道所致。

台币兑美元 周三盘初走扬，表现强于韩元。汇银人士表示，盘初外资小幅汇入，但进口商买盘出笼，限缩台币升势；市场观望稍后美联储的会议结果。

因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，周二通货发行数来到1.7899兆(万亿)，较9日约增加764.0亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日相同；今日区间落在0.295-0.410%，也与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.500%，上日在0.388-0.500%；两周拆款利率区间在0.400-0.500%，与上日相同。

**短票利率稳在低位**

短票市场方面，票券商表示，今日发票量依旧稀少，资金缺口用跨月拆款调度即可，虽然中油今日恢复商业短票的标售，但仍将无法满足市场的需求。

〞(落点在)年前的票很少了，月底看起来没什么了，重心已放到季底。〞一位大型票券交易员说。

另一大型票券商交易员指出，八家票券商承作自保短票已经接近法规上限，新增的机率不高。因此只能靠台电、中油短票的标售以及免保票的发行，才能满足过剩资金的需求。今日由于到期少，所以一开门就平帐了。

今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%，0.61%稀少；至于跨农历年短票成交利率区间下滑至0.61-0.63%，高位0.64%成交偏少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，前日平均利率在0.621%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.626%，前日平均利率在0.619%。60天短票成交量持续高于30天，分别为60亿及32亿台币。

今日台湾央行存单到期金额2,270.50亿台币，共发行2,264.50亿台币存单，存单发行余额减6亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币，落点分别为周四3,080.5亿及周五19亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为2,069亿台币，累积超额准备为4,891亿台币、加计前期1%的超额准备为7,020亿台币。

**投信资金略不均**

台湾债券市场附买回(RP)利率周三持平低位。交易员称，月底投信端资金略显不均，但整体资金情势仍算充裕，资金调度尚属顺畅。

他们并指出，尽管今日部分投信基金赎回款较多，但新发行基金申购款持续进钱，两股力道相互折抵后，整体投信端资金大致持稳，至于寿险端资金仍旧稳中偏松，不受外币债交割因素影响，后续留意月底资金紧缩效应。

〞投信端资金不算宽松，但不到紧的程度。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月公司债RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

本周余日债券发行情况包括：周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债、法国兴业银行发行1亿澳元债。