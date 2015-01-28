国际油市：油价下跌逾1%，因美元走坚和美国原油库存增幅大于预期

“油价在亚洲时段略有下滑，可能是因为美元有所走强。”他说道。

0717 GMT，布兰特原油 报每桶49.15美元，下滑0.45美元，稍早跌至48.79的低点。美国原油 下滑0.55美元至每桶45.68，稍早触及45.33美元。

布兰特原油在过去一周交投于48-50美元区间，在缺乏基本面消息的环境下，主要是受到汇率推动。投资者目前等待将于今日稍晚出炉的美国官方石油库存数据，寻找交易线索。（完）