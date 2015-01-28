国际油市：油价下跌逾1%，因美元走坚和美国原油库存增幅大于预期

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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“油价在亚洲时段略有下滑，可能是因为美元有所走强。”他说道。
0717 GMT，布兰特原油 报每桶49.15美元，下滑0.45美元，稍早跌至48.79的低点。美国原油 下滑0.55美元至每桶45.68，稍早触及45.33美元。
布兰特原油在过去一周交投于48-50美元区间，在缺乏基本面消息的环境下，主要是受到汇率推动。投资者目前等待将于今日稍晚出炉的美国官方石油库存数据，寻找交易线索。（完）
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(编译 王洋/高琦 审校 艾茂林/张若琪)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。