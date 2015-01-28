俄罗斯经济：俄政府公布规模近350亿美元的抗危机计划

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。除此之外，政府还将从国家财富基金(National Wealth Fund)中为俄罗斯对外经济银行(VEB)拨出3,000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。
俄罗斯政府还称，国家为选定投资项目的担保规模将提高到2,000亿卢布。
俄政府稍早曾宣布，将透过去年底发售的OFZ公债将银行也资本扩充1兆(万亿)卢布，再通过国家财富基金扩充2,500亿卢布。(完) (编译 白云/洪曦; 审校 张若琪/王丽鑫)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。