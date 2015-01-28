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货币新闻 | 2015年 1月 28日 星期三 16:13 BJT

俄罗斯经济：俄政府公布规模近350亿美元的抗危机计划

俄罗斯政府在计划中表示，将在1月30日之前收集为存在问题的银行资产创建坏账银行的提案。除此之外，政府还将从国家财富基金(National Wealth Fund)中为俄罗斯对外经济银行(VEB)拨出3,000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。

俄罗斯政府还称，国家为选定投资项目的担保规模将提高到2,000亿卢布。

俄政府稍早曾宣布，将透过去年底发售的OFZ公债将银行也资本扩充1兆(万亿)卢布，再通过国家财富基金扩充2,500亿卢布。(完) (编译 白云/洪曦; 审校 张若琪/王丽鑫)
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