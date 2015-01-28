两岸金融：证交所将建置外币计价商品交易平台，以人民币ETF为优先--金管会

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月28日 - 台湾金管会周三邀集证交所、期交所及柜台买卖中心等金融周边单位沟通2015年业务会议，其中证交所规划建置外币计价商品交易平台，将以人民币ETF为优先，柜买中心则积极扩大国际债券市场，预估今年国际债券发行总量至少达五千亿台币以上。
金管会主委曾铭宗受访时也表示，已松绑金融周边单位资金可以投资大型台股ETF，过去这些单位资金只能存款或买公债，收益率并不好，而过去12年台股ETF平均收益率达7.83%,放宽周边机构资金投资台股ETF，不仅可扩大股市量能亦可提高收益率。
至于台股扬升计画，他说，“要研究(股市涨跌幅放宽)配套措施，所以有点delay(递延)。”
他指出，最快2月初公布股市扬升方案，总计约近10项左右，目前皆尚未拍板定案，关于股市涨跌幅放宽至10%部分，他迟未松口相关细节。
他仅提及，经过脸书调查网友意见，其中有80%赞成股市涨跌幅限制放宽，20%则因担忧散户恐受伤而表示反对，但中国股市散户比重高达八成，但涨跌幅限制也达10%。
证券周边单位方面，证交所在会中提出将研发创新商品，推动黄金、原油等商品期货ETF上市，并规划建置外币计价商品交易平台；集保也将建置股东电子投票APP。
此外，联征中心及保发中心等周边机构也将于下月初召开大数据提供会议。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号