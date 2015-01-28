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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 18:50 BJT

两岸金融：证交所将建置外币计价商品交易平台，以人民币ETF为优先--金管会

路透台北1月28日 - 台湾金管会周三邀集证交所、期交所及柜台买卖中心等金融周边单位沟通2015年业务会议，其中证交所规划建置外币计价商品交易平台，将以人民币ETF为优先，柜买中心则积极扩大国际债券市场，预估今年国际债券发行总量至少达五千亿台币以上。

金管会主委曾铭宗受访时也表示，已松绑金融周边单位资金可以投资大型台股ETF，过去这些单位资金只能存款或买公债，收益率并不好，而过去12年台股ETF平均收益率达7.83%,放宽周边机构资金投资台股ETF，不仅可扩大股市量能亦可提高收益率。

至于台股扬升计画，他说，“要研究(股市涨跌幅放宽)配套措施，所以有点delay(递延)。”

他指出，最快2月初公布股市扬升方案，总计约近10项左右，目前皆尚未拍板定案，关于股市涨跌幅放宽至10%部分，他迟未松口相关细节。

他仅提及，经过脸书调查网友意见，其中有80%赞成股市涨跌幅限制放宽，20%则因担忧散户恐受伤而表示反对，但中国股市散户比重高达八成，但涨跌幅限制也达10%。

证券周边单位方面，证交所在会中提出将研发创新商品，推动黄金、原油等商品期货ETF上市，并规划建置外币计价商品交易平台；集保也将建置股东电子投票APP。

此外，联征中心及保发中心等周边机构也将于下月初召开大数据提供会议。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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