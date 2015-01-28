中国经济：发改委批复两个民用机场和一项民航通信工程，总投资近36亿元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 中国国家发展和改革委员会周三批复甘肃陇南和湖南邵阳武冈两个民用机场，以及一项民航通信网工程，总投资约35.54亿元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿显示，获批的陇南成州民用机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量15万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，项目总投资11.8682亿元，其中发改委安排2.80亿元，民航局安排2.73亿元，其余由甘肃省政府安排财政性资金解决。
邵阳武冈机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量25万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，总投资9.71亿元。
此外，为适应民航快速发展需要，发改委同意实施民航通信网工程，以2020年为建设目标年，总投资13.96亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年中国GDP增长目标会下调至7%左右。发改委副主任朱之鑫此前表示，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加，2015年中国保持经济运行在合理区间，将保持投资稳定增长。
浏览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点选： （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号