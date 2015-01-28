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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:04 BJT

中国经济：发改委批复两个民用机场和一项民航通信工程，总投资近36亿元

路透北京1月28日 - 中国国家发展和改革委员会周三批复甘肃陇南和湖南邵阳武冈两个民用机场，以及一项民航通信网工程，总投资约35.54亿元人民币。

发改委网站刊登的新闻稿显示，获批的陇南成州民用机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量15万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，项目总投资11.8682亿元，其中发改委安排2.80亿元，民航局安排2.73亿元，其余由甘肃省政府安排财政性资金解决。

邵阳武冈机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量25万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，总投资9.71亿元。

此外，为适应民航快速发展需要，发改委同意实施民航通信网工程，以2020年为建设目标年，总投资13.96亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。

中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年中国GDP增长目标会下调至7%左右。发改委副主任朱之鑫此前表示，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加，2015年中国保持经济运行在合理区间，将保持投资稳定增长。

浏览中国政府2015年经济及主要改革政策一览，请点选： （完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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