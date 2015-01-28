《独家新闻》中国计划2015年经济增长目标定在“7%左右”--消息人士

“抵御通缩可能是近期的首要任务，但这与结构性调整并不冲突。” 另外一位消息人士说道，该高级经济学家目前在北京一家著名智库任职。 **成长率触及24年低点** 上一次中国将经济成长目标设在7%是在2004年，最后的实际增长率达 到10.1%。去年增长目标为7.5%。 上周发布的数据显示，中国2014年增长7.4%，为24年来最低。路透调 查的逾40位分析师预估，今年中国经济增速可能降至7%，2016年可能降到 6.8%。 一些地方政府已经调降了当地今年的增长目标。上海市甚至表示不会 设定增长目标，因为要专注于改革和自贸区的建设。 据当地媒体和官方网站，包括北京市在内的17个已经公布今年增长计 划的省和直辖市，其中有15个都调降了2015年GDP增长目标，较去年目标 下调了0.5-2.5个百分点不等。（完） (编译/审校 张涛/洪曦/王洋/高琦/蔡美珍)