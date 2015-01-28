中国金融：上海华瑞银行获准开业，定位服务上海自贸区内小微企业

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 上海银监局周三表示，于近日批准上海华瑞银行开业。这是继深圳前海微众银行后，第二家获批开业的民营银行。
上海银监局新闻稿称，上海华瑞银行注册资本30亿元人民币；经营范围包括吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，以及办理结算和票据等业务。
“上海华瑞银行是一家在上海自贸区内发起设立的民营银行，应以主要服务区内小微企业和社会大众为己任，为探索民营银行经营管理模式作出贡献。”上海银监局相关负责人表示。
中国银监会去年9月再次批准两家民营银行的筹建申请，分别是：均瑶（集团）、美特斯邦威 为主发起人的上海华瑞银行；以及浙江蚂蚁小微金融服务集团、复星、万向三农集团等为主发起人的浙江网商银行。
银监会此前公布，上海华瑞银行中，上海均瑶（集团）有限公司认购该行总股本30%股份；上海美特斯邦威服饰股份有限公司认购该行总股本15%股份；其他认购股份占总股本10%以下企业的股东资格，由上海银监局按照有关法律法规审核。
根据银监会要求，民营银行筹建工作应自批复之日起6个月内完成，筹建期间不得开展金融业务活动。如未能按期完成筹建，应在筹建期限届满前1个月向银监会提交筹建延期报告。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号