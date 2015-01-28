路透基点：长江实业地产迅速安排集团重组过渡贷款再融资--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚洲首 富李嘉诚旗下新成立的长江实业地产(长地)，正在迅速进行本月稍早一笔 550亿港元过渡贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持李嘉诚旗下集团 事业重组。 长地周一与银行举行会议，报告重组案的最新进展。据消息人士表示 ，长地预计最快今天提出条件书。银行被要求签署一项保密协议。 消息人士称，这项取代过渡贷款的再融资预计期限为三年，可望由长 地自行安排，但尚未作出任何最后决定。 一名消息人士称，过渡贷款尚未动用。 根据李嘉诚旗下长江实业及和记黄埔的证交所公告，1月7日时，汇丰 及美银美林签订承诺函，分别提供450亿港元及100亿港元。 汇丰为重组案的独家财务顾问。 由于李嘉诚集团房地产业务转让至长地，这笔550亿港元过渡贷款用 于支付给长和股东。 根据1月9日的公告，另一清付方式为，在分拆上市方案完成前以将向 长地集团提供的银团贷款清付。 另一方面，消息人士指出，据称汇丰也参与了一项60亿英镑(90亿美 元)贷款；和黄正在筹办这项贷款，用于收购英国电讯营运商O2。 和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)上周表示，他已取得一家大型 跨国银行的高度信心函(highly confident letter)，但基于保密理由， 不能透露银行身份。 他并称，如果并购交易完成，应该会在完成之前安排一项多档银行联 贷。天期较短的贷款可能在债券资本市场进行再融资。 这笔60亿英镑贷款将是过渡贷款，属无追索权贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)