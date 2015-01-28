路透基点：长江实业地产迅速安排集团重组过渡贷款再融资--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚洲首 富李嘉诚旗下新成立的长江实业地产(长地)，正在迅速进行本月稍早一笔 550亿港元过渡贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持李嘉诚旗下集团 事业重组。 长地周一与银行举行会议，报告重组案的最新进展。据消息人士表示 ，长地预计最快今天提出条件书。银行被要求签署一项保密协议。 消息人士称，这项取代过渡贷款的再融资预计期限为三年，可望由长 地自行安排，但尚未作出任何最后决定。 一名消息人士称，过渡贷款尚未动用。 根据李嘉诚旗下长江实业及和记黄埔的证交所公告，1月7日时，汇丰 及美银美林签订承诺函，分别提供450亿港元及100亿港元。 汇丰为重组案的独家财务顾问。 由于李嘉诚集团房地产业务转让至长地，这笔550亿港元过渡贷款用 于支付给长和股东。 根据1月9日的公告，另一清付方式为，在分拆上市方案完成前以将向 长地集团提供的银团贷款清付。 另一方面，消息人士指出，据称汇丰也参与了一项60亿英镑(90亿美 元)贷款；和黄正在筹办这项贷款，用于收购英国电讯营运商O2。 和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)上周表示，他已取得一家大型 跨国银行的高度信心函(highly confident letter)，但基于保密理由， 不能透露银行身份。 他并称，如果并购交易完成，应该会在完成之前安排一项多档银行联 贷。天期较短的贷款可能在债券资本市场进行再融资。 这笔60亿英镑贷款将是过渡贷款，属无追索权贷款。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号