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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:26 BJT

路透基点：长江实业地产迅速安排集团重组过渡贷款再融资--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚洲首
富李嘉诚旗下新成立的长江实业地产(长地)，正在迅速进行本月稍早一笔
550亿港元过渡贷款的再融资。这笔过桥贷款是用于支持李嘉诚旗下集团
事业重组。
    
    长地周一与银行举行会议，报告重组案的最新进展。据消息人士表示
，长地预计最快今天提出条件书。银行被要求签署一项保密协议。
    
    消息人士称，这项取代过渡贷款的再融资预计期限为三年，可望由长
地自行安排，但尚未作出任何最后决定。
    
    一名消息人士称，过渡贷款尚未动用。
    
    根据李嘉诚旗下长江实业及和记黄埔的证交所公告，1月7日时，汇丰
及美银美林签订承诺函，分别提供450亿港元及100亿港元。
    
    汇丰为重组案的独家财务顾问。
    
    由于李嘉诚集团房地产业务转让至长地，这笔550亿港元过渡贷款用
于支付给长和股东。
   
    根据1月9日的公告，另一清付方式为，在分拆上市方案完成前以将向
长地集团提供的银团贷款清付。
    
    另一方面，消息人士指出，据称汇丰也参与了一项60亿英镑(90亿美
元)贷款；和黄正在筹办这项贷款，用于收购英国电讯营运商O2。
   
    和记黄埔财务董事陆法兰(Frank Sixt)上周表示，他已取得一家大型
跨国银行的高度信心函(highly confident letter)，但基于保密理由，
不能透露银行身份。
    
    他并称，如果并购交易完成，应该会在完成之前安排一项多档银行联
贷。天期较短的贷款可能在债券资本市场进行再融资。
    
    这笔60亿英镑贷款将是过渡贷款，属无追索权贷款。(完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 白云)
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