中国证券：第二轮“两融”业务检查近日将启，银行获令严控资金流向股市--消息

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透北京1月28日 - 三位消息人士周三表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。
此前证监会发言人表示，从去年底对45家证券公司融资类业务例行检查的结果看，目前券商融资类业务运行平稳，整体风险可控。证监会对券商违规行为采取行政监管措施，市场不宜做过度解读。
上述消息人士称，第二轮的“两融”业务检查很快就要开始了。
“高层对11、12月信贷投向已表示出担忧，要求银行要严查，坚决不能流向股市。”另一消息人士则称。
路透已致电证监会、银监会，但尚未获得回复。
中国券商快速增长的融资融券“两融”业务被监管层敲响警钟。中国证监会新闻发言人邓舸1月16日宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 ，海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。
从上次证监会披露的情况看，券商两融业务违规主要集中在：违规为到期两融合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户之间融资提供便利等。
1月16日证监会宣布对多家券商因融资融券业务违规而受罚后，市场反应强烈。1月19日周一A股跌幅较大，引起各方高度关注。 （完） (发稿 路透中文部；审校 毕晓雯)
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