更新版 1-中国能源：今年石油需求量料增3%，天然气表观消费量增9.3%--报告

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 今年石油需求量料增3%
* 2015年天然气表观消费量增9.3%
* 2014年底中国已经形成4.48亿桶储备能力 (新增更多内容)
路透北京1月28日 - 中国石油经济技术研究院报告预计，受益中国经济增长活力提升，2015年全年中国石油需求量53,367万吨，同比增长3%；天然气表观消费量达2,000亿立方米，同比增长9.3%，其在一次能源消费机构中所占比重将达6.6%。
周三发布的2014国内外油气行业发展报告称，考虑到2015年国际油价将维持低位震荡走势，为减少库存跌价损失，预计今年国内炼厂开工率会稳中有降，原油需求增速将会放缓，全年中国原油需求量为53,612万吨，同比增长3.5%。
而鉴于2014年国内成品油（尤其是柴油）供需宽松状况进一步加剧，主营单位成品油库存同比大幅上升，今年国内炼油能力仍将有一定增加。今年炼油能力预计将增加2,800万吨左右，按照2014年炼厂开工率水平，预计2015年中国原油加工量为5.15万吨，同比增长3.8%。
中国原油进口量将继续保持增长，根据国内石油和原油供需状况，预计今年中国原油净进口量将达到32,463万吨，同比增长5.4%，对外依存度达到60.5%。
此外，受中国经济进入“新常态”结构调整、转型升级逐渐深入等因素影响，预计今年中国成品油需求将保持稳步增长，但汽煤柴油需求分化将进一步加剧。
报告预计2015年国内成品油需求量将达到30,811万吨，同比增长3.6%，首次突破3亿吨，但增速较去年下降0.4个百分点，其中汽油、柴油和煤油需求量分别为11,158万吨、17,080万吨和2,577万吨，分别同比增长7.7%、0.4%和8.8%。预计2015年中国消费柴汽比将进一步降至1.53，比2014年下降0.11。
报告并指出，当前全球油气行业进入新的调整期，世界石油市场供需宽松态势难以改变，国际油价低位回稳，预计2015年国际油价走势将是前低后高，总体水平较2014年大幅回落，WTI原油年均价在55-65美元/桶，布伦特原油年均价在60-70美元/桶。
**2015年天然气供应充足**
2015年，中国天然气供应充足，国内常规天然气产量有望继续较快增长，非常规气进入规模化生产阶段，预期全年天然气产量将达到1,370亿立方米，同比增长9.1%，其中煤层气地面抽采量和页岩气产量有望双双突破45亿立方米。
2015年进口气将继续快速增长，全年LNG和管道气总进口量有望达到650亿立方米，同比增长10.2%，约占消费总量的32.5%。
对于备受关注石油储备方面，报告称，2014年底中国已经形成4.48亿桶储备能力，其中国家战略石油储备能力达到1.41亿桶，商业石油储备能力为3.07亿桶。（完） (发稿 倪蔚丹；撰写 沈燕/李文科; 审校 曾祥进/林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号