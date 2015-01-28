台湾央行：共发行2,264.50亿台币存单，发行余额减6亿

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透台北1月28日 - 台湾央行周三公布，共发行2,264.50亿台币存单，与今日存单到期金额2,270.50亿台币相较，存单发行余额减6亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,239.5
91天期 0.93 19.0
182天期 1.05 6.0
央行上日共发行2,406.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,807.6亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为284亿台币，累积超额准备为2,822亿台币、加计前期1%的超额准备为4,951亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。