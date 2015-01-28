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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:50 BJT

新兴汇市：坡元带动亚币普跌，新加坡央行或引燃地区宽松政策角力

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.89    117.85   -0.03   +1.50    119.66
    坡元            1.3502    1.3389   -0.84   -1.79    1.3260
    台币          31.328    31.325   -0.01   +1.24    31.718
    韩元           1083.05   1079.80   -0.30   +1.50   1099.30
    泰铢             32.55     32.53   -0.06   +1.08     32.90
    菲律宾披索       44.08     44.06   -0.05   +1.45     44.72
    印尼卢比      12480.00  12473.00   -0.06   -0.80  12380.00
    印度卢比       61.35     61.40   +0.08   +2.74     63.03
    马币            3.6155    3.5975   -0.50   -3.29    3.4965
    人民币          6.2475    6.2435   -0.06   -0.70    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 洪曦/张若琪 审校  王丽鑫/艾茂林/王兴亚)
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