路透基点：中金香港首笔离岸联贷结案，吸引逾20家银行加入--TRLPC

路透香港1月28日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国国 际金融(香港)有限公司(简称“中金香港”)首笔美元离岸贷款获得超额认 贷后，已经结案。 中金香港仍在决定贷款最后金额。一名消息人士称，这笔三年期贷款 可能由原先的1.5亿美元目标提高至2亿美元。 除了汇丰和渣打银行担任牵头行兼簿记行，此案还吸引23家银行加入 。 最高综合收益为300个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor) 加码250个基点。 消息人士称，签约仪式预计在2月19日农历春节前举行。 母公司中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)提供同意协助书。(完 ) (编译 蔡美珍；审校 王洋)