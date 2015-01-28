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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:35 BJT

国际油市：壳牌石油签署110亿美元协议，将在伊拉克建石化厂

路透巴格达1月28日 - 伊拉克工业部长Nasser al-Esawi周三表示，皇家荷兰/壳牌石油集团 已经与伊拉克签署价值110亿美元的协议，将在该国南部石油重镇巴士拉建立一家石化工厂。

Esawi在记者会上表示，这个Nibras项目料将使伊拉克成为中东地区最大的石化生产国。该项目预计在未来五年到六年内投产，目前尚不清楚其预计产能。

壳牌是在伊拉克南部运营的主要石油公司之一，在2012年同伊拉克政府签署了有关该项目的谅解备忘录。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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