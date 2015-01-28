《中国债市每日综述》现券收益率及IRS缩减涨幅，期待明日逆回购送利好

* 现券收益率及IRS冲高后缩减涨幅

* 资金面续收紧，债市盘初延续昨日弱势

* 10年国债发行结果尚可，有助稳定心态

* 国债期货尾盘拉涨脱离低点，市场对明日逆回购有期待

路透上海1月28日 - 中国银行间市场周三现券收益率及IRS先冲高后缩减涨幅；市场流动性继续呈现收紧势头，债市盘初也延续了昨日下午的弱势，不过随后的10年国债发行情况尚可，有助稳定市场信心，临近尾盘时国债期货快速拉升缩减跌幅，也带动了现券走势稍有回暖。

交易员指出，随着春节假期临近，节日备付需求升温将令资金面进一步承压，央行通过公开市场逆回购以及定向工具的支持力度也会随之加大，而对于债市而言，或将更为关注逆回购利率能否调降，这将给市场更为明确的指引。

“下午(现券收益率)稍微回来2-3个(基)点，还是比昨天收盘高2-3个点，现在没什么方向，等看看明天逆回购价格会不会下调，”上海一银行交易员表示。

他并表示，上午的10年国债发行结果还可以，至少与当时的二级市况相比不算差，这对稳定心态有所助益。

财政部稍早续发行的10年期固息国债，中标收益率3.4205%，稍高于此前3.40%的预测均值。业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.4704%，投标倍数2.28倍。

北京一银行交易员谈到，今日IRS走势基本与现券同步，目前也是小幅上行2-3个基点，因受资金面影响，回购定盘利率有所反弹，而接下来还是需要关注公开市场放水的加力情况。

国债期货主力合约TF1503 全天大部分时间跌幅都在0.2%以上，不过在收盘前约半小时突现一波拉涨，收报97.598元，较上日结算价跌0.056元，或0.06%。

央行公开市场一级交易商今日可续报各期限正/逆回购，以及三个月央票需求。周二央行进行了300亿元人民币28天期逆回购，中标利率4.80%；同时进行的300亿元七天期品种，利率持平于3.85%。

剩余期限约6.74年的固息国债140024券最新报价收益率 在3.43%/3.4150%，上日尾盘为3.40%/3.39%；剩余期限约9.82年的国开行固息债140229券最新报价收益率 在3.8550%/3.83%，上日尾盘为3.8450%/3.81%。

**资金面继续收紧**

银行间市场周三主要回购利率均小涨，资金面较上日续收紧。交易员表示，虽然上日央行逆回购注水驰援流动性，但跨节及月末因素致资金面实质缓解极其有限，且场内除国开行继续充裕供给外，其余大行减少融出短期品种，令资金拆借难度有增无减。

交易员并指出，近期人民币贬值预期引发外汇占款减少以及年末银行放贷逐步加码等猜测不断，预计春节前回购利率易涨难跌，机构多盼明日公开市场继续加大投放。

“短的不好借啊，也就国开钱多，其他行基本都没怎么出了，”上海一银行交易员称，很多机构没办法都先出长期资金，借短期品种；只是跨节的需求也在逐步升温。

她谈到，同时近期人民币贬值或导致外汇占款减少很多，可能也在抽离资金，12月已经是负增长了，1月可能更猛；还有机构说银行年初放贷很多，也会导致流动性减少。

中国央行上周公布数据显示，去年12月全部金融机构外汇占款减少1,184亿元人民币，为去年8月以来再度出现负增长。