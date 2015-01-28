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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:57 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收贬，套利盘等牵引继续逼近跌停位

* 人民币收贬
    * 与中间价连续两日走升反向
    * 套利盘等牵引向跌停位逼近
    * 市场关注美联储议息会议以及国内监管指引

 (更新收盘价及新增评论)
    路透北京1月28日 - 人民币兑美元 即期周三收贬，今日中间价连续第二日高开，且较昨日明显
走升，亦限制了贬值幅度，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，人民币汇率收贬，且距离跌停位不足30个
点子。
    
    不过交易员称，尽管昨日市场一度有回升，但回升幅度低于市场预期，刺激今日市场继续做空人民币，早
盘整体购汇比较多，客盘加上股份制行的自营购汇盘的力道，香港离岸人民币早盘走贬幅度大于境内，引发套
利盘，整体市场做空动力很足，但并未看到监管层干预的痕迹。
    
    “按理说（美元）中间价下移很多，走升预期减弱。但今天买盘的确很强，大家在（人民币）跌停附近依
然买兴很浓，手里没货。”一国有大行交易员称。
      
    交易员认为，人民币中间价还是相对稳定，今天走升的幅度明显高于昨天，显示央行仍有维稳汇率市场之
意，这也是让投资者在市场逼近跌停位时比较谨慎的原因之一，毕竟央行不会乐见市场陷入流动性之困。
    
    从这个角度而言，市场的观望情绪仍较浓，后期仍要看客盘力道、央行态度，尤其是外围市场的动态，比
如今天晚上的美联储议息会议结果等。
    
    “自营盘就是观望，...主要看央行的态度了，央行不出手，市场估计就要跌停了。”一股份行交易员指
出。
        
    全球汇市， 美元指数周三上升，收复前一日的部分失地。市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)不
太可能大幅调整政策展望。    
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                       
 在岸市场人民币兑美元       今日             上日      升贬
 即期成交价格               6.2480           6.2435    -0.07%
 中间价                     6.1282           6.1364    0.13%
 成交额                     144亿美元                  
                                                       
 日内美元兑人民币相对于中   1.97%（上限±2%  日高      日低
 间价最大波幅               ）                         
 日内波动幅度(pips)         108              6.2380    6.2488
 2015年来即期升贬值幅度     -0.7%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<  1852                       
 CNY1Y=CFXS>                                           
                                                       
 离岸人民币市场，北京时间1  今日             上日      
 7:39                                                  
 1年期NDF                   6.3550/3600      6.3385    
 CNH即期                    6.2519/39        6.2427    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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