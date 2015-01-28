更新版 1-中国汇市：人民币收贬，套利盘等牵引继续逼近跌停位

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 人民币收贬 * 与中间价连续两日走升反向 * 套利盘等牵引向跌停位逼近 * 市场关注美联储议息会议以及国内监管指引 (更新收盘价及新增评论) 路透北京1月28日 - 人民币兑美元 即期周三收贬，今日中间价连续第二日高开，且较昨日明显 走升，亦限制了贬值幅度，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，人民币汇率收贬，且距离跌停位不足30个 点子。 不过交易员称，尽管昨日市场一度有回升，但回升幅度低于市场预期，刺激今日市场继续做空人民币，早 盘整体购汇比较多，客盘加上股份制行的自营购汇盘的力道，香港离岸人民币早盘走贬幅度大于境内，引发套 利盘，整体市场做空动力很足，但并未看到监管层干预的痕迹。 “按理说（美元）中间价下移很多，走升预期减弱。但今天买盘的确很强，大家在（人民币）跌停附近依 然买兴很浓，手里没货。”一国有大行交易员称。 交易员认为，人民币中间价还是相对稳定，今天走升的幅度明显高于昨天，显示央行仍有维稳汇率市场之 意，这也是让投资者在市场逼近跌停位时比较谨慎的原因之一，毕竟央行不会乐见市场陷入流动性之困。 从这个角度而言，市场的观望情绪仍较浓，后期仍要看客盘力道、央行态度，尤其是外围市场的动态，比 如今天晚上的美联储议息会议结果等。 “自营盘就是观望，...主要看央行的态度了，央行不出手，市场估计就要跌停了。”一股份行交易员指 出。 全球汇市， 美元指数周三上升，收复前一日的部分失地。市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)不 太可能大幅调整政策展望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2480 6.2435 -0.07% 中间价 6.1282 6.1364 0.13% 成交额 144亿美元 日内美元兑人民币相对于中 1.97%（上限±2% 日高 日低 间价最大波幅 ） 日内波动幅度(pips) 108 6.2380 6.2488 2015年来即期升贬值幅度 -0.7% 1年期美元/人民币掉期升水< 1852 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场，北京时间1 今日 上日 7:39 1年期NDF 6.3550/3600 6.3385 CNH即期 6.2519/39 6.2427 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号