更新版 1-中国汇市：人民币收贬，套利盘等牵引继续逼近跌停位

* 人民币收贬 * 与中间价连续两日走升反向 * 套利盘等牵引向跌停位逼近 * 市场关注美联储议息会议以及国内监管指引 (更新收盘价及新增评论) 路透北京1月28日 - 人民币兑美元 即期周三收贬，今日中间价连续第二日高开，且较昨日明显 走升，亦限制了贬值幅度，因市场购汇力道较大且受套利盘的牵引，人民币汇率收贬，且距离跌停位不足30个 点子。 不过交易员称，尽管昨日市场一度有回升，但回升幅度低于市场预期，刺激今日市场继续做空人民币，早 盘整体购汇比较多，客盘加上股份制行的自营购汇盘的力道，香港离岸人民币早盘走贬幅度大于境内，引发套 利盘，整体市场做空动力很足，但并未看到监管层干预的痕迹。 “按理说（美元）中间价下移很多，走升预期减弱。但今天买盘的确很强，大家在（人民币）跌停附近依 然买兴很浓，手里没货。”一国有大行交易员称。 交易员认为，人民币中间价还是相对稳定，今天走升的幅度明显高于昨天，显示央行仍有维稳汇率市场之 意，这也是让投资者在市场逼近跌停位时比较谨慎的原因之一，毕竟央行不会乐见市场陷入流动性之困。 从这个角度而言，市场的观望情绪仍较浓，后期仍要看客盘力道、央行态度，尤其是外围市场的动态，比 如今天晚上的美联储议息会议结果等。 “自营盘就是观望，...主要看央行的态度了，央行不出手，市场估计就要跌停了。”一股份行交易员指 出。 全球汇市， 美元指数周三上升，收复前一日的部分失地。市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)不 太可能大幅调整政策展望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2480 6.2435 -0.07% 中间价 6.1282 6.1364 0.13% 成交额 144亿美元 日内美元兑人民币相对于中 1.97%（上限±2% 日高 日低 间价最大波幅 ） 日内波动幅度(pips) 108 6.2380 6.2488 2015年来即期升贬值幅度 -0.7% 1年期美元/人民币掉期升水< 1852 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场，北京时间1 今日 上日 7:39 1年期NDF 6.3550/3600 6.3385 CNH即期 6.2519/39 6.2427 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)