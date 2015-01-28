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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:15 BJT

日股业绩：任天堂将营业利润目标下调一半，但称日圆走软帮助提振净利

路透东京/大阪1月28日 - 日本游戏机生产商任天堂 发出警告，称因为3DS携带式游戏机销量疲弱，公司无法实现年度营业利润目标，但日圆贬值使得公司将可依靠海外营收来提振净利。

任天堂周三公布，在截至12月末的九个月里公司扭亏为盈。与此同时，任天堂将截至3月末的本财年营业利润目标下调一半，从400亿日圆降至200亿日圆。

但借助汇率带来的额外收益，任天堂将净利预估上调50%至300亿日圆。日圆贬值意味着公司在美国和欧洲的销售收入在兑换为日圆时，收益更多。

虽然营业利润目标遭到下调，但这仍将是任天堂四年来首次录得盈利。任天堂社长岩田聪在10月末曾表示，公司“充分实现了”销售目标，指的是在截至9月的过去六个月里，任天堂在美国和欧洲的销售改善。

在截至12月末的九个月里，任天堂录得316亿日圆的营业利润，上年同期为亏损15.8亿日圆。（完）

(编译 高琦 审校 王洋)
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