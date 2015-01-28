《全球汇市》美元指数走高，但美联储发布政策声明前市场仍谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
然而，考虑到去年下半年以来，投资者因预期美联储今年开始升息而建立了大量的美元多头头寸，眼下人气有些谨慎。
“我有些担心，如果美联储(对美国经济)发表一些负面言论，那么美元可能会出现进一步的下跌行情，特别是眼下市场整体上美元部位情况仍然非常偏多。”道富银行外汇部门主管Bart Wakabayashi说。
美元兑日圆 上涨约0.2%，报118.05日圆，远低于上周高位118.80。
欧元兑美元 报1.1340美元，周二时曾升至1.1423美元，延续了自周一所及11年低位1.1098美元的反弹态势。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1341 1.1381 -0.35 -6.25 1.2097
美元/日圆 117.80 117.85 -0.04 -1.57 119.68
欧元/日圆 133.58 134.11 -0.40 -7.73 144.77
美元/瑞郎 0.9030 0.9025 +0.06 -9.16 0.9941
英镑/美元 1.5188 1.5196 -0.05 -2.47 1.5573
美元/加元 1.2434 1.2399 +0.28 +7.02 1.1618
澳元/美元 0.7985 0.7932 +0.67 -2.24 0.8168
新西兰元/美元 0.7457 0.7447 +0.13 -4.36 0.7797
欧元/瑞郎 1.0244 1.0272 -0.27 -14.82 1.2026
欧元/英镑 0.7462 0.7486 -0.32 -3.78 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2763 9.3045 -0.30 -2.03 9.4688
美元/挪威克朗 7.7394 7.7260 +0.17 +3.58 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张涛/王丽鑫/洪曦/白云)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号