版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:18 BJT

《全球汇市》美元指数走高，但美联储发布政策声明前市场仍谨慎

然而，考虑到去年下半年以来，投资者因预期美联储今年开始升息而建立了大量的美元多头头寸，眼下人气有些谨慎。

“我有些担心，如果美联储(对美国经济)发表一些负面言论，那么美元可能会出现进一步的下跌行情，特别是眼下市场整体上美元部位情况仍然非常偏多。”道富银行外汇部门主管Bart Wakabayashi说。

美元兑日圆 上涨约0.2%，报118.05日圆，远低于上周高位118.80。

欧元兑美元 报1.1340美元，周二时曾升至1.1423美元，延续了自周一所及11年低位1.1098美元的反弹态势。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1341 1.1381 -0.35 -6.25 1.2097

美元/日圆 117.80 117.85 -0.04 -1.57 119.68

欧元/日圆 133.58 134.11 -0.40 -7.73 144.77

美元/瑞郎 0.9030 0.9025 +0.06 -9.16 0.9941

英镑/美元 1.5188 1.5196 -0.05 -2.47 1.5573

美元/加元 1.2434 1.2399 +0.28 +7.02 1.1618

澳元/美元 0.7985 0.7932 +0.67 -2.24 0.8168

新西兰元/美元 0.7457 0.7447 +0.13 -4.36 0.7797

欧元/瑞郎 1.0244 1.0272 -0.27 -14.82 1.2026

欧元/英镑 0.7462 0.7486 -0.32 -3.78 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2763 9.3045 -0.30 -2.03 9.4688

美元/挪威克朗 7.7394 7.7260 +0.17 +3.58 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张涛/王丽鑫/洪曦/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐