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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:10 BJT

日股业绩：佳能第四季获利小幅增长，但相机销售低迷

路透东京1月28日 - 日本佳能 公布第四季获利小幅增长，得益于日圆走弱和办公设备销售稳固，不过其相机业务却表现不佳，因摄影者越来越多地使用竞争对手生产的紧凑型相机。

佳能周三公布，10-12月当季营业利润升至985亿日圆(8.35亿美元)，上年同期为935亿日圆。这稍稍低于路透调查中分析师的平均预估1,039亿日圆。

佳能在一份声明中称：“办公复印机和激光打印机的需求呈现坚挺的趋势。不过对可更换镜头数码像机的需求因经济不景气而放缓，而且困难的情况在持续。”

其预计2015年紧凑型相机销量将下降至780万台，2014年为903万台，并称可更换镜头像机的销量预计会基本持平在640万台。

该公司还预计，今年美元兑日圆的平均汇价料在120左右，2014年是106.18。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)
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