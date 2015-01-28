日股业绩：佳能第四季获利小幅增长，但相机销售低迷

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京1月28日 - 日本佳能 公布第四季获利小幅增长，得益于日圆走弱和办公设备销售稳固，不过其相机业务却表现不佳，因摄影者越来越多地使用竞争对手生产的紧凑型相机。
佳能周三公布，10-12月当季营业利润升至985亿日圆(8.35亿美元)，上年同期为935亿日圆。这稍稍低于路透调查中分析师的平均预估1,039亿日圆。
佳能在一份声明中称：“办公复印机和激光打印机的需求呈现坚挺的趋势。不过对可更换镜头数码像机的需求因经济不景气而放缓，而且困难的情况在持续。”
其预计2015年紧凑型相机销量将下降至780万台，2014年为903万台，并称可更换镜头像机的销量预计会基本持平在640万台。
该公司还预计，今年美元兑日圆的平均汇价料在120左右，2014年是106.18。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号