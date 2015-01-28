《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间17:08时，1 港元=0.80585人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为27.51%，低于上交易日收盘的29.27%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.69 5.72 1.02 建设银行 5.97 6.35 1.17 中国银行 4.55 4.45 1.27 农业银行 3.58 3.84 1.16 招商银行 14.53 17.66 1.02 中信银行 7.15 5.83 1.52 交通银行 6.39 6.62 1.20 民生银行 9.94 9.95 1.24 中国人寿 38.90 31.25 1.54 中国平安 72.29 84.85 1.06 中国太保 34.75 38.70 1.11 中信证券 28.87 25.45 1.41 新华人寿 52.64 44.65 1.46 海通证券 20.92 17.24 1.51 华能国际 8.20 10.74 0.95 大唐发电 5.87 4.07 1.79 华电国际 6.02 6.73 1.11 中煤能源 6.43 4.29 1.86 中国神华 19.47 21.45 1.13 中国石油 12.25 8.60 1.77 兖州煤业 13.60 6.28 2.69 中国石化 6.34 6.24 1.26 上海石化 4.09 2.25 2.26 中海油服 19.31 13.18 1.82 仪征化纤 6.01 2.42 3.08 中国铝业 5.70 3.69 1.92 江西铜业 17.99 12.76 1.75 洛阳钼业 11.27 5.08 2.75 紫金矿业 3.74 2.51 1.85 马钢股份 3.52 2.11 2.07 鞍钢股份 5.40 5.76 1.16 重庆钢铁 3.29 1.57 2.60 海螺水泥 20.38 26.85 0.94 洛阳玻璃 10.91 3.54 3.82 京城机电 7.32 3.26 2.79 中联重科 6.22 4.96 1.56 金隅股份 9.71 6.79 1.77 中国国航 8.02 7.02 1.42 东方航空 5.30 3.87 1.70 南方航空 5.15 4.02 1.59 中国远洋 6.59 3.93 2.08 中海集运 4.47 2.37 2.34 中集集团 19.60 14.82 1.64 中海发展 8.20 5.74 1.77 宁沪高速 7.15 9.62 0.92 深高速 8.45 5.95 1.76 成渝高速 5.23 3.32 1.95 皖通高速 6.01 5.89 1.27 广深铁路 4.51 3.90 1.44 中国南车 13.52 9.81 1.71 中国交建 13.12 8.83 1.84 中国铁建 14.17 9.29 1.89 中国中铁 8.58 5.93 1.80 长城汽车 45.24 43.85 1.28 比亚迪 40.40 29.30 1.71 广汽集团 8.44 7.21 1.45 青岛啤酒 41.89 53.15 0.98 白云山 30.78 27.95 1.37 新华制药 8.47 3.71 2.83 海信科龙 8.95 6.11 1.82 南京熊猫 12.19 6.06 2.50 晨鸣纸业 6.89 3.84 2.23 上海医药 17.21 17.06 1.25 中兴通讯 19.68 17.36 1.41 东方电气 22.45 16.08 1.73 潍柴动力 26.84 31.75 1.05 东北电气 4.82 1.82 3.29 广船国际 42.75 23.80 2.23 经纬纺机 19.16 9.55 2.49 昆明机床 7.62 3.37 2.81 一拖股份 14.17 5.64 3.12 北辰实业 4.26 2.48 2.13 创业环保 11.11 5.20 2.65 中国中冶 4.32 2.44 2.20 金风科技 15.17 12.76 1.48 丽珠 49.81 43.85 1.41 万科 13.00 17.38 0.93 中国北车 13.98 10.36 1.67 郑煤机 7.23 4.62 1.94 大连港 5.62 2.72 2.56 山东墨龙 9.74 3.15 3.84 浙江世宝 26.56 7.32 4.50 复星医药 23.02 28.65 1.00 光大银行 4.26 4.39 1.20 东江环保 36.60 26.75 1.70 上海电气 10.64 4.73 2.79 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUC N 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-C MN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-C MN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-C MN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CM N 中国融资融券 .SSCN
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号