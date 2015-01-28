《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港1月28日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:10时,1美元=6.248人民币< CNY=CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.15 0.552 2.07 市北高新 12.29 0.674 2.92 大众交通 11.69 0.86 2.18 永生投资 18.42 1.771 1.66 老凤祥 36.87 3.119 1.89 S中纺机 8.55 0.367 3.73 鼎立股份 14.92 0.692 3.45 氯碱化工 9.58 0.53 2.89 双钱股份 14.52 0.77 3.02 海立股份 9.81 0.609 2.58 浦东金桥 25.25 1.757 2.30 外高桥 31.55 2.048 2.47 ST联华 28.05 2.209 2.03 锦江投资 17.99 1.285 2.24 中路股份 26.39 1.925 2.19 金山开发 12.98 0.68 3.06 海欣股份 8.63 0.6 2.30 耀皮玻璃 8.11 0.628 2.07 大江股份 8.25 0.403 3.28 上柴股份 11.31 0.753 2.40 丹化科技 7.45 0.546 2.18 上海三毛 10.42 0.826 2.02 友谊股份 17.49 1.715 1.63 上工申贝 13.21 0.705 3.00 上海机电 22.21 2.326 1.53 宝信软件 38.65 2.942 2.10 上海物贸 9.95 0.63 2.53 自仪股份 12.17 0.933 2.09 上海普天 16.64 0.844 3.16 陆家嘴 36.27 2.504 2.32 华新水泥 9.43 1.21 1.25 锦江股份 27.33 2.075 2.11 鄂尔多斯 8.77 0.853 1.65 华电能源 4.62 0.443 1.67 SST天海 11.65 0.51 3.66 大名城 9.8 0.55 2.85 东方通信 9.5 0.59 2.58 黄山旅游 16.6 1.71 1.55 开开实业 16.69 1.027 2.60 海南航空 3.31 0.533 0.99 ST轻骑 5.85 0.422 2.22 振华重工 6.54 0.536 1.95 锦州港 5.64 0.494 1.83 九龙山 7.26 0.47 2.47 凌云股份 14.28 0.615 3.72 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号