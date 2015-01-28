更新版 1-中国证券：第二轮“两融”业务检查近日将启，银行获令严控资金流向股市--消息

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 检查对市场影响偏负面，但力度或减弱
* 监管层意在抑制过多资金违规入市
* 检查重点将集中在中小券商以往两融业务 (新增更多细节和评论)
路透北京1月28日 - 三位消息人士周三表示，中国证监会将于近日再次启动对融资融券业务的检查；同时，也有多家银行接获监管层通知，要求加强信贷投向管理，严禁资金流向股市。分析人士表示，检查将对市场和券商股产生偏负面影响，但影响力度或减弱。
上述消息人士称，第二轮的“两融”业务检查或将于下周开始，为期两周，预计检查将持续到2月16日，此轮检查将针对上次未受查的券商进行，范围仍集中在券商以往两融业务，目前各家券商两融业务做法大同小异，未满六个月开户和合约六个月到期后展期等违规行为仍是检查重点。
市场人士指出，上次证监会对多家券商两融业务处罚的市场反应超出预期，证监会随后即对市场做出澄清，以安抚市场，业内人士预计此次处罚力度或将减轻，市场反应也将递减。
“关键还是起到震慑作用。”西南证券首席策略分析师张刚表示，“（证监会）想抑制过多资金流向股市，太多生产用、生活用资金往股市里冲，这个也不是监管层愿意看到的事情。”
“高层对11、12月信贷投向已表示出担忧，要求银行要严查，坚决不能流向股市。”另一消息人士则称。
数据显示，去年11月、12月的委托贷款数量出现大增，导致银监会迅速下发商业银行委托贷款相关管理办法，其中就规定，商业银行受托发放的贷款不得从事股本权益等投资。
民生证券宏观团队就此也发布报告称，委托贷款的资金需求方在今年发生了点变化，股市替代过去的地方政府、房地产开发商正在成为委托贷款的资金最终需求方。
浦发银行金融市场部高级宏观分析师曹阳也称，表外的信托、委托贷款再度增加，可能与股票市场火爆有关，增加了诸如两融收益权、伞形信托等新的投资方式增长。
此前，中国银监会下发《商业银行委托贷款管理办法（征求意见稿）》，规定商业银行受托发放的贷款应有明确用途，不得为从事债券、期货、金融衍生品、理财产品、股本权益等投资。
此前证监会发言人亦表示，从去年底对45家证券公司融资类业务例行检查的结果看，目前券商融资类业务运行平稳，整体风险可控。证监会对券商违规行为采取行政监管措施，市场不宜做过度解读。
路透已致电证监会、银监会，但尚未获得回复。
中国券商快速增长的融资融券“两融”业务被监管层敲响警钟。中国证监会新闻发言人邓舸1月16日宣布，对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 ，海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。
从上次证监会披露的情况看，券商两融业务违规主要集中在：违规为到期两融合约展期、向不符合条件的客户融资融券、未按规定及时处分客户担保物、违规为客户之间融资提供便利等。
1月16日证监会宣布对多家券商因融资融券业务违规而受罚后，市场反应强烈。1月19日周一A股跌幅较大，引起各方高度关注。 （完） (发稿 路透中文部；审校 毕晓雯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号