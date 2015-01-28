英国央行：首席经济学家霍尔丹称不急于升息--报载

路透伦敦1月28日 - 根据周三刊出的一篇专访，英国央行首席经济学家霍尔丹称央行并不急于升息，真到了升息的时候，调升步伐也将是缓慢的，可能慢到一年才升息0.5个百分点。

“我们不急于升息，经济复苏正站稳脚跟。我们最不想作的就是打击复苏力道，”霍尔丹对北威尔士的每日邮报说道。

“利率正处在历史低档，也不会永远这样，但当利率调升时，步伐将非常缓慢，有可能在几年的时间里都是每年仅上调0.5个百分点。”

英国央行自全球金融危机爆发以来，近六年来一直将指标利率维持在0.5%的历史低位。（完）