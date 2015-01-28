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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:31 BJT

台湾汇市：台币终结连五涨收盘微贬，关注央行管控力道

* 台币微收贬，外资略有汇入
    * 观望美联储会议结论
    * 明日实质交易区间暂看31.15-31.25

    路透台北1月27日 - 台币兑美元  周三收盘小贬，盘中虽再破本波走升的区间高位，但收
盘终结连五日上涨；市场保守观望美联储(FED)的会议结果。汇银人士表示，外资卖出美元稍多于买入，不过
央行对市场的管控似稍微加强，值得关注。
    
    交易员表示，盘初外资仍呈汇入，将台币朝升值方向推进至31.170，再创一个半月的高位。前高是12月11
日的31.155。而进口商及散户也有买入美元，尤其是午后台币稍微走弱至31.240左右的价位，似有央行介入身
影。

    〞台币走到31.200这里，老大出手的力道可能会比之前强一点。〞一位大型商银交易人士也说。
    
    另外一位大型商银交易人士则表示，今日晚间美国联邦储备理事会将公布会议结果，市场对此也相当观望
，尾盘时也有不少银行间的美元买盘出笼。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点由较上日差距不大；一个月远汇
 尾盘报31.197/31.222，上日收在31.060。
     
    台湾股市周三小幅收黑，结束连七日上扬格局。但证交所资料显示，外资及陆资在台股买超101.78亿台币
,连续八个交易日买超共计1,004.29亿台币 。      
      
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.150-31.250。今日台币主要交易区间在31.170-31.329，上日交
易区间在31.250-31.320。 
        
    韩元兑美元 收盘贬至1,084.5，上日收在1,079.8。
  
    本周全球重要经济事件与数据包括
    1/28(三)：美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消
费者信心指数；日本12月零售销售；美国12月建筑许可修正值；
    1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；
德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值；
    1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值；欧元区12月失业
率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值；
         
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.328    31.325  31.170-31.329   31.325     8.60    7.09
                                                                         
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 美元/台币六个月期         -0.115/-0.085       -0.125/-0.095
 (完)
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