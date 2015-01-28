台湾汇市：台币终结连五涨收盘微贬，关注央行管控力道

* 台币微收贬，外资略有汇入 * 观望美联储会议结论 * 明日实质交易区间暂看31.15-31.25 路透台北1月27日 - 台币兑美元 周三收盘小贬，盘中虽再破本波走升的区间高位，但收 盘终结连五日上涨；市场保守观望美联储(FED)的会议结果。汇银人士表示，外资卖出美元稍多于买入，不过 央行对市场的管控似稍微加强，值得关注。 交易员表示，盘初外资仍呈汇入，将台币朝升值方向推进至31.170，再创一个半月的高位。前高是12月11 日的31.155。而进口商及散户也有买入美元，尤其是午后台币稍微走弱至31.240左右的价位，似有央行介入身 影。 〞台币走到31.200这里，老大出手的力道可能会比之前强一点。〞一位大型商银交易人士也说。 另外一位大型商银交易人士则表示，今日晚间美国联邦储备理事会将公布会议结果，市场对此也相当观望 ，尾盘时也有不少银行间的美元买盘出笼。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点由较上日差距不大；一个月远汇 尾盘报31.197/31.222，上日收在31.060。 台湾股市周三小幅收黑，结束连七日上扬格局。但证交所资料显示，外资及陆资在台股买超101.78亿台币 ,连续八个交易日买超共计1,004.29亿台币 。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.150-31.250。今日台币主要交易区间在31.170-31.329，上日交 易区间在31.250-31.320。 韩元兑美元 收盘贬至1,084.5，上日收在1,079.8。 本周全球重要经济事件与数据包括 1/28(三)：美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消 费者信心指数；日本12月零售销售；美国12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定； 德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值；欧元区12月失业 率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.328 31.325 31.170-31.329 31.325 8.60 7.09 元太外汇经纪公司 31.327 31.325 31.180-31.327 31.325 4.45 3.51 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.115/-0.085 -0.125/-0.095 (完)