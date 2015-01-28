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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 17:44 BJT

中港个股：中国银行可转债已触发提前赎回条约，3月6日前转股压力大增

路透香港1月28日 - 中国银行 周三公告称，因中行可转债已触发提前赎回条约，将按每张101.304元的价格提前赎回尚未转股的可转债。赎回登记日为3月6日，意味着此日期前的转股压力大增。

由于股市大涨，周三中行A股收盘价为4.55元人民币，投资者必须在登记日前完成转股才能获得高于可转债的收益，这也给二级市场现有A股带来压力。

此前，已有工商银行 可转债触及提前赎回条约，登记日为2015年2月12日。

中行公告称，因其A股股票自去年11月19日至12月30日连续三十个交易日内，已有十五个交易日收盘价格不低于可转换债券当期转股价格2.62元的130%，按相关约定，首次触发中行转债的有条件赎回条款。（完）

参看细节，请点击中国银行公告 here

(记者 毕晓雯；审校 林高丽)
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