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市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 17:29 BJT

瑞士经济：今年料短暂陷入衰退--智库KOF

路透苏黎世1月28日 - 瑞士智库KOF周三称，瑞士经济今年将陷入衰退，因央行取消对瑞郎兑欧元汇率设限后瑞郎飙升，且油价大跌。

“KOF预计夏季期间经济短暂衰退，2015年国内生产总值(GDP)整体下滑0.5%，”KOF分析师团队发表声明称。

瑞士经济部长上周表示，瑞士目前不适合推出计划来支撑经济和内需。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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