瑞士经济：今年料短暂陷入衰退--智库KOF

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
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路透苏黎世1月28日 - 瑞士智库KOF周三称，瑞士经济今年将陷入衰退，因央行取消对瑞郎兑欧元汇率设限后瑞郎飙升，且油价大跌。
“KOF预计夏季期间经济短暂衰退，2015年国内生产总值(GDP)整体下滑0.5%，”KOF分析师团队发表声明称。
瑞士经济部长上周表示，瑞士目前不适合推出计划来支撑经济和内需。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。