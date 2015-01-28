中国行业：中国五矿等六大稀土集团将在年底前整合所有矿山和冶炼分离企业

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月28日 - 中国工业和信息化部副部长苏波周三表示，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。
新华社援引他在工作信部召开的重点稀土省（区、市）和企业工作会议上的讲话称，工信部将与有关地方按季度进行检查。在采矿权、生产计划等方面对按时完成整合任务的集团给予重点支持。
此外，工信部将深入打击稀土违法违规行为，通过稀土专用发票、举报线索等及时查处稀土非法开采生产、买卖非法产品、偷逃税费等违法违规案件；加大打击稀土出口走私的力度，严格控制伪报、瞒报品名等行为；建立出口企业黑名单，杜绝违法生产、环保不达标以及质量不合格产品的流通和出口。
“中国取消稀土出口配额等措施后，出口企业数量可能会增加，企业间为争夺市场份额，相互压价、恶意竞争有所抬头，规范市场秩序任重道远。”苏波称。
目前，稀土违法违规行为屡禁不止，非法开采、违规生产、买卖非法矿产品等大量存在。行业结构调整仍没到位。六家大型稀土集团虽已完成备案，但对个别企业只是签订了整合意向书，没有形成以资产为纽带的实质合作关系。
工信部数据显示，2011至2014年稀土行业累计实现利润440多亿元人民币，同比增长三倍以上，稀土产业正在向规范化、集约化、高质化的方向迈进。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号