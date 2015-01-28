中国经济：淡化GDP目标适应新常态，为加快改革腾出空间--新华时评

路透北京1月28日 - 针对上海今年政府工作报告首次取消GDP增长具体目标，新华社周三发表时评称，在经济新常态下，地方淡化“以GDP论英雄”是势所必然，有助于政府和官员放下包袱、轻装上阵，为政府自身改革和职能转变腾出手脚，为市场在资源配置中起决定性作用开辟空间。

新华时评指出，强化GDP增长的考核、评价和排名，是套在地方政府和官员头上的一道“紧箍咒”，在“一快遮百丑”的速度迷思之下，政府角色错位、低效投资、重复建设、环境破坏与资源浪费等弊端日益显现。

时评认为，经济发展进入新常态，意味着以往拼资源比投资、重速度轻质量的粗放型增长已经不可持续。“淡化ＧＤＰ增长目标和相关考核，既是尊重经济发展客观规律的必然要求，也是各地认识新常态、适应新常态、引领新常态的题中之义。”

时评建议，各地应进一步加快转变发展方式，摒弃急功近利的短视行为，为绿色发展、特色发展和可持续发展探寻新路；进一步加大简政放权力度，破除部门利益羁绊，把该放的权力放到位；进一步理顺政府与市场之间关系，减少“有形之手”对经济微观领域的干预，着力创新制度平台和优化软环境。

面对比较优势弱化、经济下行压力增大等当前困难，时评指出，一方面应坚持“发展是第一要务”不放松，培育新的经济增长点，防范各类经济风险；一方面应坚持向深化改革要效益、要动力，通过真刀真枪的改革举措破除制约创新驱动发展的体制机制障碍，敢于向落后产能和落后发展方式说不，勇于承担转型升级、提质增效必须付出的代价和成本。

上海市今年政府工作报告取消了具体的国内生产总值(GDP)增长目标，把今年经济工作重心放在全面深化改革和创新驱动发展。